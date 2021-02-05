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Бывшего начальника генштаба ВС Сербии осудили за шпионаж в пользу США

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Высший суд Белграда приговорил бывшего начальника генерального штаба вооруженных сил (ВС) Сербии генерала в отставке Момчило Перишича к трем годам тюрьмы за шпионаж в пользу США. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает сайт Telegraf.

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Судья признал доказанным факт передачи Перишичем засекреченных данных сотруднику посольства США в Белграде Джону Нейбору.

Вместе с Перишичем осуждены его экс-сотрудники Миодраг Секулич и Владан Влайкович, они получили по 1,5 года тюрьмы. Процесс проходил в закрытом режиме. Как защита, так и обвинение имеют право обжаловать приговоры в Апелляционном суде Белграда.

Перишич был арестован 14 марта 2002 года в ресторане на окраине Белграда по подозрению в «разглашении конфиденциальной информации офицеру американской разведки, который затем сослался на дипломатический иммунитет».

В начале процесс был приостановлен из-за депутатского мандата генерала в отставке, затем Перишич находился под судом в Гаагском трибунале за военные преступления, но был оправдан в 2013 году. В 2014 году дело о шпионаже в пользу США было возбуждено заново.

«Я буду сражаться, чтобы защитить честь и достоинство себя и своей семьи», — приводит агентство Tanjug слова Перишича после оглашения приговора.

В августе 2020 года сообщалось, что в США отставной служащий специального подразделения американских сухопутных сил Питер Деббинс был арестован после обвинений в шпионаже в пользу России. Отмечалось, что военный предоставлял «информацию о химических подразделениях и подразделениях специального назначения» США.

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