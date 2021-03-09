Персидский мотив: Россия предложила механизм сближения США и Ирана

Для восстановления иранской ядерной сделки необходимо, чтобы обе стороны — Тегеран и Вашингтон — пошли навстречу друг другу и сделали одновременные уступки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров . Эту тему 9 марта министр обстоятельно обсудил в ОАЭ, куда он прибыл в рамках своего персидского турне. По словам экспертов, со стороны США первым шагом может быть хотя бы разморозка средств Ирана на счетах в третьих странах, а от ИРИ потребуется прекращение наращивания мощности ядерной программы и восстановление расширенного доступа инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам. Все это, по словам Сергея Лаврова, можно было бы обсудить на предложенной ранее конференции по концепции безопасности региона. Какую роль в этом могут сыграть Россия и Арабские Эмираты, а также как ОАЭ справляются с пандемией коронавируса — в материале «Известий» .

Все серьезно

Эмиратцы очень ответственно относятся к противоэпидемическим мерам. Недаром, судя по данным «Ourworldindata», ОАЭ — вторые по скорости вакцинации населения после Израиля . Таким образом, Эмираты одной из первых стран могут достичь коллективного иммунитета, так как больше половины населения уже получили хотя бы одну дозу прививки.

Сейчас в ОАЭ доступны несколько вакцин от коронавируса: российский препарат «Спутник V» , китайский от Sinopharm, американо-немецкий от Pfizer и BioNTech, а также британско-шведский от AstraZeneca. В Дубае ставка сделана на прививку от Pfizer и BioNTech и вакцину от AstraZeneca, в Абу-Даби распространена китайская от Sinopharm. «Спутник V» считается резервным , то есть на случай форс-мажора с остальными. Однако, как отметил на пресс-конференции по итогам переговоров в ОАЭ Сергей Лавров, РФ рассчитывает, что российский препарат вскоре будет одобрен в Эмиратах для плановой вакцинации населения .

Персидский мотив_1 Один из пунктов вакцинации от COVID-19 в Дубае Фото: Getty Images/Bloomberg

Как рассказали собеседники «Известий», препарат из России в Абу-Даби не найдешь, всех бесплатно прививают китайской вакциной .

Но экономика от этого не страдает — бюджет пополняют средства от тестов на коронавирус. Здесь они стоят около $30. А в Дубае — еще дороже . При этом, как заметили «Известия», недостатка в проверяющихся в белых шатрах нет. Ежедневно тысячи людей проходят тестирование в столице. Как правило, оно необходимо для того, чтобы въехать в другой эмират.

До сих пор в ОАЭ не сняты ограничения, масочный режим сохраняется. Причем за несоблюдение грозит штраф в $800 . В такси можно ехать только по одному — для соблюдения дистанции. Но можно заказать Family taxi, тогда за те же деньги можно будет сесть всей семьей.

Шаг к шагу

В ходе визита в Абу-Даби глава российского внешнеполитического ведомства провел переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном , советником по вопросам национальной безопасности Тахнуном бен Заидом Аль Нахайяном, а также министром иностранных дел и международного сотрудничества Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Одной из центральных тем стала ситуация вокруг Ирана и восстановление совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД — политическое соглашение между Тегераном и группой государств относительно его ядерной программы).

Еще в середине февраля США, Великобритания, Франция и Германия опубликовали совместное заявление, в котором в том числе говорится о готовности Вашингтона вернуться в ядерную сделку «при выполнении определенных условий».

Персидский мотив_2 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Абу-Даби Фото: РИА Новости/МИД РФ

В феврале посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали заявил «Известиям», что Иран вернется к своим обязательствам по ядерной сделке, только когда США отменят введенные против него санкции.

Москва приветствует решение Вашингтона вернуться в иранскую ядерную сделку.

— Оно, правда, еще не реализовано, поскольку в самих США, как я понимаю, идет процесс осмысления того, каким образом это сделать , — отметил министр.

Он добавил: «есть те, кто все громче и громче говорит, что надо СВПД возродить в обновленном, модернизированном виде», то есть включить в него другие спорные вопросы по поводу ракетной программы Ирана и региональной политики. Однако в Москве уверены, что перегружать соглашение новыми требованиями — это затянуть процесс навечно .

Поэтому предложение Москвы заключается в одновременных постепенных шагах Вашингтона и Тегерана навстречу к сделке .

Персидский мотив_3 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном пресс-конференции по итогам встречи в Абу-Даби Фото: РИА Новости/МИД РФ

По словам аналитика Института международных исследований МГИМО МИД России Адлана Маргоева, первоочередным шагом со стороны США в идеальном сценарии могло бы стать — снятие банковских, нефтяных и промышленных санкции, введенных в связи с иранской ядерной программой .

— Если не готовы снять их сразу, то освободить замороженные средства Тегерана на счетах в третьих странах, как частично это сделала Южная Корея, прекратить препятствовать выдаче Ирану ссуды со стороны МВФ, объявить гуманитарный санкционный перерыв для помощи стране в борьбе с коронавирусом , — заявил «Известиям» Адлан Маргоев. — Со стороны Ирана главная мера — прекратить наращивать мощности программы и восстановить расширенный доступ инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам в соответствии с дополнительным протоколом к соглашению о гарантиях.

Также шеф российской дипломатии напомнил о предложенной Москвой больше года назад концепции безопасности в районе Персидского залива, которая затем могла бы стать основой всеобъемлющего договора . Вопрос Ирана в том числе мог бы обсуждаться в рамках конференции по этой доктрине.

— Мы убеждены, что, если предлагаемая нами конференция по безопасности в районе залива будет создана на основе, конечно же, принципов уважения и интересов друг друга, на основе равноправия и необходимости двигаться к взаимоприемлемым компромиссам, то на такой конференции можно обсуждать любые проблемы, любые озабоченности, которые есть у сторон к друг другу, — подытожил глава МИД РФ .

Персидский мотив_4 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Абу-Даби Фото: РИА Новости/МИД РФ

По словам эксперта клуба «Валдай», старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Константина Труевцева, попытка выработки такого документа натолкнулась на противоположные позиции конфликтующих сторон — прежде всего Ирана и арабских монархий залива. И это может стать препятствием для достижения стабильного мира в регионе.

— Но идея все же запущена, и нет оснований считать, что не появится возможности для ее осуществления на каком-то этапе дальнейшего развития событий, — добавил эксперт.

Справка «Известий» Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан в 2015 году. Его участниками стали Иран, постоянные члены Совбеза ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) и Германия. Согласно сделке, Тегеран должен был ограничить свои ядерные разработки в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничений со стороны Евросоюза и США. В частности, Иран обязался в течение 15 лет не обогащать уран до уровня выше 3,67%, хранить не более 300 кг обогащенного урана, не сооружать дополнительные тяжеловодные реакторы, не накапливать тяжелую воду и не разрабатывать ядерное взрывное устройство. В 2018 году США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана санкции. В ответ на это Тегеран начал, не выходя из сделки, постепенно отказываться от своих обязательств.

Противник «Цезаря»

Обсудили стороны и возвращение Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ) . Членство страны было приостановлено с ноября 2011 года. По словам участников организации — до тех пор, пока президент республики Башар Асад не выполнит свои обязательства и не обеспечит защиту сирийского гражданского населения.

Как заявил глава МИД ОАЭ, он видит необходимость в совместных усилиях по возвращению САР в ЛАГ, но «это требует усилий со стороны сирийской стороны и наших коллег в лиге» . Более того, он отметил, что «Закон Цезаря» («Акт о защите гражданского населения Сирии») делает путь преодоления разногласий очень трудным.

Справка «Известий» «Закон Цезаря» был подписан Дональдом Трампом 20 декабря 2019 года. Он дает США право вводить санкции в отношении организаций и лиц, оказывающих прямую и косвенную помощь правительству САР, а также различным действующим на территории страны вооруженным формированиям, которых, по мнению Вашингтона, поддерживают власти Сирии, России и Ирана.

Персидский мотив_5 Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад выступает по видеосвязи на Международной конференции по возвращению сирийских беженцев в Дамаске. 11 ноября 2020 года Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

По оценке политолога Роланда Биджамова, поездка Сергея Лаврова в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар представляет исключительный интерес на фоне того, что в последние недели все активнее проявляются направления внешней политики новой администрации США в регионе .

— Его страны понимают, что акценты во внешней политике США смещаются, не всегда в так, как их устраивает. Наглядный пример тому: шаги администрации Байдена в рамках заявленной политики «детрампизации» и «рекалибровки» отношений со странами региона. Так, публикация доклада Национальной разведки США по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашокджи уже вызвала негативную реакцию у Саудовской Аравии и ее союзников, — отметил эксперт.

Он добавил, что страны региона крайне заинтересованы в сверке часов с Москвой по целому ряду волнующих их проблем . Тем более, что развитие отношений с РФ расширяет их возможности в том, что касается хорошо осознанной необходимости ухода от проявлений однополярного трека во внешней политике США.

Татьяна Байкова, Абу-Даби