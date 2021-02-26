«Демократический» удар: что означает налет авиации США на объекты в САР

Американская авиация впервые за время президентства Джозефа Байдена нанесла удар по проиранским формированиям на территории Сирии . МИД РФ осудил атаку и призвал Вашингтон уважать суверенитет Сирийской Арабской Республики (САР), а в Дамаске произошедшее назвали американской агрессией . Между тем за последние дни наблюдается рост активности ВВС США и в Ираке. Но и при Дональде Трампе бомбардировки не прекращались — даже после официального объявления о победе над террористами. Что означают удары — начало новой политики американцев в регионе или продолжение той, что велась при предыдущем президенте, разбирались «Известия» .

По границе

Как заявила в пятницу представитель российского МИДа Мария Захарова, Москва «решительно осуждает» действия США и призывает к безусловному уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии.

— Подтверждаем неприятие любых попыток превращения сирийской территории в арену для сведения геополитических счетов, — сказала она на пятничном брифинге .

Позднее глава ведомства Сергей Лавров рассказал, что российских военных американцы предупредили за четыре или пять минут. «Конечно, если говорить даже о деконфликтинге, как это принято в отношениях между российскими и американскими военнослужащими, ничего не дает такого рода уведомление, когда уже удар наносится», — подчеркнул министр .

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией, а российские военные мониторят обстановку на месте и находятся в контакте с сирийскими коллегами .

В пресс-релизе Пентагона указано, что было атаковано несколько зданий на границе между Ираком и Сирией. По данным военного ведомства США, они использовались проиранскими группировками «Катаиб Хезболлах» и «Катаиб Сейед аш-Шухада» как база для нападений на американских военных и их союзников в Ираке . Местные СМИ уточнили, что удар пришелся на позиции у города Абу-Кемаль.

«Демократический» удар1 Граница Сирии и Ирака у города Абу-Кемаль Фото: ТАСС/EPA/MURTAJA LATEEF

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. По данным газеты The Washington Post, в результате обстрела погибли несколько человек .

В Сирии произошедшее прокомментировали коротко. «В ходе американской агрессии на рассвете совершены воздушные рейды у сирийско-иракской границы», — передал корреспондент гостелеканала Al-Ikhbariya.

Во время президентства Дональда Трампа этот район неоднократно подвергался авиаударам США . Но в основном они били по остаткам группировки ИГ (запрещена в РФ), скрывающимся в этом удаленном и слабо контролируемом властями Сирии и Ирака регионе. Тем не менее в 2019–2020 годах дважды обстреливалась и база проиранского формирования под Абу-Кемалем.

Активизация или ничего нового

Ранее администрация Джо Байдена пообещала ответить на обстрел американской авиабазы Эрбиль в Ираке «в нужное время и в нужном месте» . 15 февраля несколько неуправляемых ракет упали в районе этого аэропорта. Были убиты и ранены «контракторы» армии США и мирные жители. В этом году участились нападения также на «зеленую зону» в Багдаде и на колонны снабжения американской коалиции на дорогах страны. В этих инцидентах обвиняют именно проиранские группировки.

— Администрация Байдена сейчас находится под огнем критики уже не демократов, а республиканцев, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владимир Евсеев. — Но он вынужден был реагировать на ранения и убийства американцев . Министр обороны предложил достаточно стандартное решение, которое практикуется в Израиле. Такие действия означают, что политика США на Ближнем и Среднем Востоке серьезно меняться не будет. При Байдене произойдет фиксация того положения, которое было достигнуто при Трампе. Возможно, политика будет лишь несколько скорректирована . Ведь она определяется не только США, но и союзниками, а точнее, совместными обязательствами.

«Демократический» удар2 Президент США Джо Байден Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Демократы, придя к власти, столкнулись с теми же проблемами, что стояли и перед предыдущим президентом, которого они критиковали с первого до последнего дня , отметил старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

— США продолжают вести операции на территории Сирии. Это всем известный факт . Они продолжают участвовать в каких-то боевых действиях против остатков отрядов ИГ на определенном уровне. Министерство обороны США заявило, что это ответный удар, который был нанесен как возмездие. Здесь нет ни продолжения политики Трампа, ни начала новой политики. Это всё то же самое, к чему мы давно уже привыкли , — рассказал эксперт «Известиям».

Незавершенная война

В августе 2019-го госсекретарь США Майк Помпео заявил в ООН о полном разгроме ИГ в Сирии. С тех пор количество американских ударов по территории страны и соседнего Ирака упало на порядок по сравнению с периодом наиболее активных боевых действий в 2017 году. Но полностью они никогда не прекращались .

При Трампе подавляющее большинство ударов по территории Сирии было связано с ликвидацией главарей и полевых командиров террористических организаций исламистов . Большинство из них связано с ИГ или «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). Их подпольная деятельность и вылазки против властей САР и Ирака, а также их союзников продолжаются. Удары по проиранским отрядам со стороны США были редки. Гораздо чаще их атаковали ВВС Израиля.

За декабрь 2020-го американское командование CENTCOM отчиталось о 15 авиаударах по целям ИГ в Сирии и 10 в Ираке . К концу нынешнего месяца уже при новом президенте США интенсивность действий заметно возросла. За день до ударов по границе Пентагон сообщил о 15 атаках пилотируемой и беспилотной авиации против террористов в этих странах в рамках операции Inherent Resolve .

«Демократический» удар3 Макет ракеты Hellfire Фото: commons.wikimedia.org/Stahlkocher

Помимо обычных боеприпасов, ударные дроны армии и ЦРУ с 2019 года несколько раз применяли новую версию ракет Hellfire под обозначением AGM-114R9X. Вместо взрывчатки они оснащены боевой частью с шестью выдвигающимися перед ударом клинками длиной несколько десятков сантиметров. Это позволяло поразить даже движущиеся автомобили, убивать пассажиров и при этом причинять минимальный побочный ущерб.

С начала операции в 2014-м возглавляемая США коалиция более 35 тыс. раз бомбила цели в Сирии и Ираке. Большинство операций пришлось на период 2014–2018 годов. На начало 2021-го Пентагон признал, что побочными жертвами этих ударов стали 1410 гражданских лиц. Гибель еще 128 расследовалась. Оценки властей и Сирии, и Ирака в несколько раз превышают данные от американских военных.