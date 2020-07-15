«Цель политики Запада очевидна — продолжать подпитку боевиков»
Страны Запада блокируют попытки Дамаска поставить гуманитарную помощь на северо-запад Сирии, используя в качестве предлога коронавирус. Об этом в интервью «Известиям» заявил постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов. По его словам, Запад опасается, что с грузами сирийцы могут завезти в Идлиб COVID-19. Однако когда речь идет о продвигаемом Германией и Бельгией трансграничном механизме (ТГМ), угроза пандемии почему-то сразу отходит на второй план. При этом дипломат отметил, что ТГМ по большей части служит прикрытием для контрабандных поставок на север Сирии. Представитель РФ призвал Запад начать доставлять помощь изнутри страны, Дамаск к конструктивной работе с «гуманитарщиками» готов.
— 12 июля с четвертой попытки Совбез ООН принял резолюцию о продлении ТГМ для Сирии еще на один год. Почему страны Запада не готовы посылать гуманитарную помощь в САР централизованно через Дамаск?
— Этот же самый вопрос мы постоянно поднимаем здесь, в Женеве, в ходе заседаний Гуманитарной целевой группы. Не секрет, что гуманитарное досье активно используется американцами и их союзниками для реализации собственной политической повестки по Сирии. Она заключается, по сути, в подрыве суверенитета и территориальной целостности этого государства, в том числе посредством создания определенных политических и экономических преференций для неподконтрольных Дамаску территорий. То, что там заправляют боевики из антиправительственных группировок, хорошо известно. На Западе упорно отказываются принять изменившуюся с момента введения в 2014 году трансграничного механизма гумпоставок в САР реальность «на земле».
При этом полностью игнорируется признанный и ООН факт, что за последние полгода удалось обеспечить в целом стабильное гуманитарное снабжение северо-востока САР по внутрисирийским каналам.
Показательная ситуация сложилась вокруг северо-запада страны. Попытки властей САР направить туда помощь из Дамаска всячески блокируются. В ход идут неубедительные предлоги вроде опасений распространения коронавирусной инфекции, хотя при осуществлении трансграничных поставок об этой угрозе все отчего-то сразу забывают.
— Но в чем смысл такого поведения для Запада? Чем это ему выгодно?
— Цель такой политики Запада очевидна — продолжать подпитку боевиков, находящихся на неподконтрольных законному правительству страны территориях, из-за границы с прицелом на отторжение этих районов от Сирии. Для этого активно задействуются незаконные односторонние санкции, служащие дальнейшему ухудшению жизни сирийского населения. Разумеется, Россия будет всячески противодействовать этой политизированной линии, идущей к тому же вразрез с Уставом ООН. Однако это не означает, что мы станем мешать наращиванию гумсодействия сирийскому населению. Напротив, мы всячески призываем к соответствующим шагам мировое сообщество. Но делать это нужно в соответствии с нормами международного гуманитарного права, то есть — по согласованию с властями Сирии.
— Насколько часто под видом гуманитарной помощи в САР ввозились припасы для боевиков на северо-западе страны? Есть ли у России доказательства этому?
— Я бы сформулировал вопрос иначе: может ли ООН гарантировать, что под видом гумпомощи в Идлиб не завозится оружие для террористов? Ответ очевиден — нет, не может. У ооновцев нет присутствия внутри зоны деэскалации. Как следствие, возможности проверить «чистоту» гумгрузов ограничены. А уж обеспечить их целевое и адресное распределение — тем более. Это и есть наша основная претензия к ТГМ, который с самого начала и до сих пор остается нетранспарентным и по большей части служит прикрытием для контрабандных поставок, которые, замечу, в разы превосходят собственно ооновские.
В этом плане не приходится сомневаться, что даже полное сворачивание ТГМ не станет катастрофой для Идлиба, куда продолжатся нелегальные поставки, которые оппоненты властей САР стыдливо называют коммерческими. Судя по боевому потенциалу «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) и других террористических группировок, то и дело пытающихся атаковать российскую авиабазу Хмеймим, нужную им подпитку по этим не зависящим от функционирования ТГМ каналам они явно получают.
Если наши западные коллеги действительно хотят по-честному помогать рядовым сирийцам на ныне неподконтрольных правительству САР территориях, а я сейчас говорю конкретно про северо-запад, то им следовало бы способствовать налаживанию поставок изнутри страны. Сирийские власти к такой конструктивной работе с «гуманитарщиками» готовы.