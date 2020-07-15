«Цель политики Запада очевидна — продолжать подпитку боевиков»

Страны Запада блокируют попытки Дамаска поставить гуманитарную помощь на северо-запад Сирии, используя в качестве предлога коронавирус. Об этом в интервью «Известиям» заявил постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов . По его словам, Запад опасается, что с грузами сирийцы могут завезти в Идлиб COVID-19. Однако когда речь идет о продвигаемом Германией и Бельгией трансграничном механизме (ТГМ), угроза пандемии почему-то сразу отходит на второй план. При этом дипломат отметил, что ТГМ по большей части служит прикрытием для контрабандных поставок на север Сирии . Представитель РФ призвал Запад начать доставлять помощь изнутри страны, Дамаск к конструктивной работе с «гуманитарщиками» готов.

— 12 июля с четвертой попытки Совбез ООН принял резолюцию о продлении ТГМ для Сирии еще на один год. Почему страны Запада не готовы посылать гуманитарную помощь в САР централизованно через Дамаск?

— Этот же самый вопрос мы постоянно поднимаем здесь, в Женеве, в ходе заседаний Гуманитарной целевой группы. Не секрет, что гуманитарное досье активно используется американцами и их союзниками для реализации собственной политической повестки по Сирии. Она заключается, по сути, в подрыве суверенитета и территориальной целостности этого государства , в том числе посредством создания определенных политических и экономических преференций для неподконтрольных Дамаску территорий. То, что там заправляют боевики из антиправительственных группировок, хорошо известно. На Западе упорно отказываются принять изменившуюся с момента введения в 2014 году трансграничного механизма гумпоставок в САР реальность «на земле» .

Цель политики Запада очевидна Фото: Global Look Press/Bruno Rocha/ZUMAPRESS

При этом полностью игнорируется признанный и ООН факт, что за последние полгода удалось обеспечить в целом стабильное гуманитарное снабжение северо-востока САР по внутрисирийским каналам.

Показательная ситуация сложилась вокруг северо-запада страны. Попытки властей САР направить туда помощь из Дамаска всячески блокируются. В ход идут неубедительные предлоги вроде опасений распространения коронавирусной инфекции, хотя при осуществлении трансграничных поставок об этой угрозе все отчего-то сразу забывают.

— Но в чем смысл такого поведения для Запада? Чем это ему выгодно?

— Цель такой политики Запада очевидна — продолжать подпитку боевиков, находящихся на неподконтрольных законному правительству страны территориях, из-за границы с прицелом на отторжение этих районов от Сирии . Для этого активно задействуются незаконные односторонние санкции, служащие дальнейшему ухудшению жизни сирийского населения. Разумеется, Россия будет всячески противодействовать этой политизированной линии, идущей к тому же вразрез с Уставом ООН. Однако это не означает, что мы станем мешать наращиванию гумсодействия сирийскому населению. Напротив, мы всячески призываем к соответствующим шагам мировое сообщество. Но делать это нужно в соответствии с нормами международного гуманитарного права, то есть — по согласованию с властями Сирии.

— Насколько часто под видом гуманитарной помощи в САР ввозились припасы для боевиков на северо-западе страны? Есть ли у России доказательства этому?

— Я бы сформулировал вопрос иначе: может ли ООН гарантировать, что под видом гумпомощи в Идлиб не завозится оружие для террористов? Ответ очевиден — нет, не может. У ооновцев нет присутствия внутри зоны деэскалации . Как следствие, возможности проверить «чистоту» гумгрузов ограничены. А уж обеспечить их целевое и адресное распределение — тем более. Это и есть наша основная претензия к ТГМ , который с самого начала и до сих пор остается нетранспарентным и по большей части служит прикрытием для контрабандных поставок, которые, замечу, в разы превосходят собственно ооновские.

Цель политики Запада очевидна Фото: Global Look Press/Juma Mohammed/Keystone Press Agency

В этом плане не приходится сомневаться, что даже полное сворачивание ТГМ не станет катастрофой для Идлиба, куда продолжатся нелегальные поставки, которые оппоненты властей САР стыдливо называют коммерческими . Судя по боевому потенциалу «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) и других террористических группировок, то и дело пытающихся атаковать российскую авиабазу Хмеймим, нужную им подпитку по этим не зависящим от функционирования ТГМ каналам они явно получают.

Если наши западные коллеги действительно хотят по-честному помогать рядовым сирийцам на ныне неподконтрольных правительству САР территориях , а я сейчас говорю конкретно про северо-запад, то им следовало бы способствовать налаживанию поставок изнутри страны . Сирийские власти к такой конструктивной работе с «гуманитарщиками» готовы.