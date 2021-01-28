Согласья нет: в Женеве опять обсуждают новую конституцию Сирии

В Женеве начался очередной раунд заседаний малой группы Конституционного комитета, основная цель которого — разработка основного закона страны. Он проходит на фоне обострения разногласий в рядах сирийской оппозиции. Одновременно Анкара, чье влияние в регионе в последнее время усилилось, может начать очередную военную операцию против курдов на севере Сирии. Почему Турция идет на эскалацию и когда в Сирии может появиться новый Основной закон — в материале «Известий».

От обсуждений к разработке

В Женеве открылась пятая сессия малой группы Конституционного комитета Сирии (ККС). Заседания проходят в закрытом режиме и продлятся до 29 января. Присутствующий на переговорах спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что основная цель встречи — обсуждение «базовых принципов конституции» страны. По его словам, после предыдущего заседания, проходившего в Швейцарии в ноябре-декабре 2020 года, у него сложилось ощущение, что у участников малой группы ККС существует «потенциал для определенной общей основы», теперь же он хочет увидеть еще больший прогресс.

Для этого, как считает Педерсен, работа малой группы должна быть «более сфокусирована и лучше организована». Также необходимо переходить от подготовки конституционной реформы к «ее действительной разработке».

В состав Конституционного комитета Сирии входят 150 человек: по 50 делегатов от Дамаска, представителей оппозиции и гражданского общества, при этом в малой группе — 45 человек — по 15 делегатов от каждой группы. ККС должен разработать рекомендации по внесению поправок в конституцию Сирии, после этого в стране под эгидой ООН должны пройти всеобщие выборы.

Оппозиция считала, что представители Дамаска сознательно затягивают переговоры. Все последние встречи по инициативе сирийских властей сводились к обсуждению национальных принципов: говорили о будущем названии страны, ее флаге, отношении к борьбе с терроризмом и к оккупации со стороны иностранных государств.

Накануне пятой встречи выяснилось, что в рядах противников сирийских властей возник серьезный разлад. Курды не представлены отдельной группировкой в Конституционном комитете и его малой группе. Сейчас пошли разговоры о том, что состав ККС можно изменить, включив в него представителей основного военно-политического объединения сирийских курдов — «Совета демократической Сирии» (СДС). Против этого категорически выступает Турция , имеющая большое влияние на сирийскую оппозицию. Анкара вместе с Москвой и Тегераном курирует работу Конституционного комитета.

Впрочем, несмотря на недовольство Турции, от этой идеи отказываться не намерены. При президенте Бараке Обаме сотрудничество США с курдами было довольно активным, поэтому не исключено, что при новой администрации Джо Байдена стороны вернутся к тесному взаимодействию. Так, Вашингтон уже пытался сблизить СДС и его военное крыло — «Сирийские демократические силы» с курдской частью оппозиции, которая представлена в Конституционном комитете.

Разлад в оппозиции и игра мускулами

В конце августа прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с группой сирийских оппозиционеров. Также в Москве сопредседатель исполнительного совета «Совета демократической Сирии» Ильхам Ахмед и секретарь партии «Народная воля» Кадри Джамиль, представляющий «Московскую» платформу, подписали Меморандум о взаимопонимании между сторонами. Считалось, что это документ означал объединение разрозненной сирийской оппозиции. Помимо этого, СДС предлагал провести общую конференцию для всех представителей сирийской оппозиции, однако некоторые группы от этого отказались

21 января Лавров вновь принял представителей руководства «Московской» и «Каирской» платформ сирийской оппозиции Кадри Джамиля, Халеда Аль-Махамида, Джамаля Сулеймана и Муханнада Дликана. «Сирийские участники информировали о своих усилиях по налаживанию координации между патриотически настроенными силами сирийской оппозиции», — говорится в сообщении МИДа для прессы. Сулейман и Дликан входят в состав малой группы ККС, однако на переговоры в Женеву они не поехали по настоянию Сирийского комитета по переговорам (СКП). Представители этого органа формировали делегацию на переговорах по конституции. Руководство «Московской» платформы сирийской оппозиции это осудило.

Встречу в российской столице восприняли как поддержку сил, выступающих против Турции и той части СКП, за которой стоит Анкара. Представители «Московской» и «Каирской» платформ считают, что Турция полностью контролирует СКП. Как рассказал в беседе с «Известиями» востоковед, публицист Андрей Онтиков, турки неоднократно давали понять, что их категорически не устраивает ситуация, когда сирийские курды формируют свои органы власти и имеют свои военные подразделения. В целом любые шаги курдов в сторону оформления автономии, федеративного региона воспринимаются Анкарой как сепаратистские тенденции, которые угрожают ее собственной национальной безопасности. «При этом турки видят, что попытки наладить диалог между Дамаском и курдами пока буксуют, речь о возвращении территорий к востоку от Евфрата под контроль сирийских властей вообще не идет, и к тому же США активно способствуют тому, чтобы нынешнее положение как минимум сохранялось. Естественно, Турция на это реагирует, и именно поэтому мы уже видели три операции турок в Сирии и, возможно, увидим еще », — отметил политолог.

Такой же точки зрения придерживается и научный сотрудник Центра востоковедных исследований Данила Крылов. «Турция идет на обострение, потому что ей нужно всегда закреплять и подчеркивать свое влияние, с учетом глобальных планов Эрдогана на установление страны, как кросс-регионального лидера, на усиление своего влияния как среди исламского региона, так и в тюркском мире. Так что Анкаре нужно часто и много демонстрировать свою мощь и возможности. Как показывает история, сделать это можно с помощью маленькой победоносной войны. Поэтому теоретически можно предполагать, что Анкара готова начать новую военную операцию против курдов, чтобы показать, что не только Россия может добиваться успехов в регионе, но и Турция тоже на это способна», — пояснил эксперт в разговоре с «Известиями».

«Новая конституция так и не появится»

Усиливающийся раскол внутри сирийской оппозиции лишь осложняет и без того напряженные переговоры в Женеве. В результате еще сильнее становятся противоречия между посредниками сирийского урегулирования. Летом этого года в Сирии должны пройти выборы президента. Сирийский лидер Башар Асад заявил, что в начале года может принять решение об участии в избирательной кампании, а в МИД страны отметили, что проведение выборов главы государства «не связано с переговорами по конституции САР». США пояснили, что не признают результаты голосования, если Асад будет баллотироваться.

В то же время говорить о конкретных сроках появления новой сирийской конституции не приходится, считает востоковед Андрей Онтиков. «У сторон накопилось немало противоречий, и им придется искать довольно много точек соприкосновения. Собственно, об этом неоднократно говорили и российские представители, которые указывали на недопустимость установки искусственных сроков работы Комитета», — уверен эксперт.