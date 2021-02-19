Миллион новых доз: как лидеры G7 распределяли вакцины

Одной из главных тем саммита G7, прошедшего 19 февраля в виртуальном формате под председательством Великобритании, стала выработка объединенного глобального подхода к пандемии, «при котором будет положен конец националистической и разобщающей политике, омрачившей первоначальные ответные действия на коронавирус». Кроме того, встреча ставила цель подтвердить важность западного единства, в частности, по вопросу противодействия Китаю. Насколько желаемое станет действительным, пока говорить рано, но одну цель нынешнее мероприятие достигло сразу — показало, что США вернулись к роли командного игрока на международной арене.

Благие намерения

Открывшийся в пятницу очередной саммит G7 стал первым многосторонним международным мероприятием с участием президента США Джо Байдена. Наряду с официальным возвращением Вашингтона во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату это стало символом перехода США к активному взаимодействию с миром спустя четыре года психодрамы трамповской эры (так годы у власти прежнего лидера США метко окрестила европейская пресса). Правда, с другой стороны, это загодя обрекло мероприятие на отсутствие громких скандалов, интриг и словесных войн, каковыми этот форум ведущих демократий мира — на радость журналистов — грешил все годы президентства Дональда Трампа.

Одной из важнейших тем на повестке дня стало ускоренное производство вакцин от коронавируса и их справедливое глобальное распределение. На данный момент страны G7 и Евросоюз заказали более половины мировых запасов препаратов, хотя на них приходится всего 13% населения планеты, в то время как 130 стран пока не получили ни одной дозы.

— Мы должны гарантировать, что вакцинированным будет весь мир, поскольку это глобальная пандемия, — призвал коллег исполняющий роль хозяина британский премьер Борис Джонсон в начале встречи.

Миллион новых доз Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель во время онлайн саммита G7 Фото: REUTERS/Olivier Hoslet

Совсем недавно на фоне перебоев с производством вакцин и их недостачи в Евросоюзе Борис Джонсон решительно отказался уступить часть своих доз странам ЕС. Зато на встрече G7 лидер Британии, заказавшей на свое 67-миллионное население более 400 млн доз от разных производителей, благородно пообещал пожертвовать большую часть избыточных вакцин бедным странам через международную инициативу COVAX (правда, лишь после того, как полностью привьет своих граждан). И призвал коллег по «семерке» поступить так же.

Кроме того, под девизом «чтобы больше никогда» британский лидер выдвинул идею установить дедлайн в 100 дней для внедрения препаратов в случае появления новой пандемии.

На глобальном распространении вакцины против COVID-19 свое выступление сосредоточил и Джо Байден. Как и ожидалось, он пообещал незамедлительно выделить $2 млрд на поддержку COVAX (участие в которой его предшественник игнорировал), а еще $2 млрд в течение двух лет — по мере того, как другие страны начнут выполнять свои обязательства. Германия, в свою очередь, заявила о выделении на глобальную борьбу с пандемией €1,5 млрд, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен от лица всего ЕС пообещала вдвое увеличить вклад в COVAX.

Миллион новых доз Президент Франции Эммануэль Макрон принимает участие в саммите G7 Фото: REUTERS/Thibault Camus

К этому соревнованию в щедрости примкнул и французский лидер Эммануэль Макрон, предложивший всем собравшимся уже сейчас, а не после вакцинации населения своих стран, выделить по 5% доз на нужды бедных государств. В отсутствие справедливой схемы распределения вакцин от развитых стран этот пробел стали заполнять Россия и Китай, «прокладывая путь для войны влияния через вакцины», предупредил Макрон. Что, к слову, вызывает озабоченность и у Штатов. Недавно пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что Вашингтон с тревогой следит за «попытками других стран — Китая и России — использовать вакцины в качестве средства достижения дипломатического прогресса».

Однако призывы Парижа не жадничать и делиться уже сейчас вряд ли проймут других членов «семерки». Япония, обещавшая привить большинство своих граждан к летней Олимпиаде, приступила к вакцинации только на этой неделе последней из стран «семерки». А Канада, и так являющаяся мировым лидером по числу запрошенных вакцин на душу населения, оказалась еще и единственным из числа развитых стран заказчиком препаратов у COVAX, предназначенной в первую очередь для обеспечения дозами бедных стран.

Все против одного

Китай оказался темой обсуждений не только в том, что касалось вакцин. Ранее Джен Псаки также рассказала, что во время встречи «семерки» США предложит рассмотреть важность «решения экономических проблем, которые ставит Китай». И тут Джо Байден во многом оказался солидарен с позицией Трампа с поправкой на то, что противодействовать КНР он решил с опорой на союзников.

Одними из главных таких партнеров Штатов на данный момент оказались британцы. Напряженность между Лондоном и Пекином назревала весь прошлый год, включая темы Гонконга и Huawei, но на прошлой неделе их разногласия усилились: британские регуляторы СМИ отозвали лицензию у китайского госканала CGTN, КНР ответила запретом на работу у себя Би-би-си. Не просто складываются отношения с Пекином и у Канады, тщетно добивающейся освобождения двух своих граждан из китайской тюрьмы, обвиненных там в подрыве нацбезопасности вскоре после того, как Оттава посадила под домашний арест финдиректора Huawei.

Впрочем, несмотря на критику прав человека в КНР и свои двусторонние проблемы с Пекином (как, например, у Японии), безоговорочно вставать под антикитайские знамена будут готовы далеко не все страны G7.

Миллион новых доз Американский президент Джо Байден Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

— Не думаю, что попытки создать единый фронт для сдерживания Китая будут успешны. Разные страны — разные интересы, и в глобальном мире многие государства завязаны на Пекин экономически, — заметил «Известиям» глава программы Китай–ЕС Центра мировой политики Карнеги-Цинхуа Ши Чжицин.

В схожих тонах встречу G7 и ее заглавную тему «вызов от Китая» комментировали на этой неделе и СМИ КНР. Газета Global Times, например, отметила, что выбор Байденом в качестве своего дебюта на многостороннем мероприятии G7, а не, например, Давоса, где участвуют более разношерстные экономики мира, показывает: «США всё еще полагаются на свою небольшую клику, которая не поможет стране восстановить былую славу».

— «Большая семерка» без участия России и, что еще важнее, без Китая, хотя и полезна для координации политики западных держав, имеет мало шансов на адекватное решение более крупных глобальных проблем, стоящих перед международным сообществом. Для этого должен быть более широкий форум, — признался «Известиям» эксперт клуба «Валдай», директор Евроатлантической инициативы в области безопасности Роберт Легвольд.

Однако эксперт подчеркнул и то, что возвращение США к активному лидерству в рамках G7 и решимость Байдена сплотить западные демократии для совместного решения проблем их политических и экономических систем все-таки придали нынешнему саммиту новое значение.

Впрочем, отчасти встреча стала лишь разминкой к саммиту G7 в традиционном «живом» формате, который Великобритания обещала провести 11–13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл.