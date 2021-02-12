Изо всех сил: США показали неготовность к смягчению подхода к Китаю

Учения с участием сразу двух авианосных ударных группировок ВМС США прошли в Южно-Китайском море — буквально под носом у Пекина. А несколькими днями ранее американский эсминец зашел в спорные воды ЮКМ, что вызвало раздражение КНР. Свою военную силу администрация Соединенных Штатов во главе с Джо Байденом решила продемонстрировать всего через неделю после того, как в Пекине призвали Вашингтон «исправить ошибки» в двусторонних отношениях и стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству. «Известия» разбирались в том, какими могут быть отношения двух великих держав в предстоящие годы, с учетом столь насыщенной повестки в первые недели работы новой команды в Белом доме.

В этом месяце произошло сразу несколько значимых для американо-китайских отношений событий, которые в последние годы, не в последнюю очередь — благодаря активности отработавшего четыре года на посту президента США Дональда Трампа — находятся, как говорят эксперты, на «историческом минимуме». Все эти события — как политико-дипломатического плана, так и военного характера — позволяют составить представление о том, как будут развиваться связи между двумя крупнейшими мировыми державами в обозримом будущем.

Попросили не вмешиваться

В самом начале февраля Ян Цзечи, член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), курирующий международные вопросы, сформулировал подходы Пекина к развитию отношений с Вашингтоном. Главным мотивом в этой концепции стал призыв к США отбросить враждебность и возобновить сотрудничество. «Мы в Китае надеемся, что США поднимутся над устаревшим менталитетом соперничества крупных держав (...) и будут работать с Китаем, чтобы сохранить отношения на правильном пути», — сказал наиболее высокопоставленный китайский дипломат в рамках онлайн-мероприятия с представителями Национального комитета американо-китайских отношений. При этом, отметил Яз Цзечи, Пекин никогда не вмешивался во внутренние дела Соединенных Штатов и от них ждет того же — отказа от вмешательства в ситуацию вокруг Гонконга, Тибета, Синьцзяна и в «другие вопросы, касающиеся территориальной целостности и суверенитета КНР».

Изо всех сил Повседневная жизнь в Тибете Фото: ТАСС/EPA/ROMAN PILIPEY

Подобные идеи «невмешательства» в подобные проблемы для Америки крайне редко бывали приемлемыми — большинство региональных ситуаций и даже внутренних вопросов отдельных стран в США запросто объявляли темами международного плана, зачастую еще и затрагивающими национальные интересы Америки. Разница в подходах американских администраций обычно заключалась лишь в степени откровенности и напора, с которым Белый дом, используя дипломатические, экономические и силовые возможности, «влезал» в многочисленные мировые дрязги — правда, почти всегда преследуя при этом собственные, порой весьма корыстные и очевидные, интересы.

Аналогичную позицию Ян Цзечи изложил и в ходе состоявшегося 6 февраля телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По словам китайского чиновника, КНР призывает Соединенные Штаты «исправить совершенные в последнее время ошибки, сосредоточиться на сотрудничестве, урегулировать разногласия, способствовать здоровому и стабильному развитию американо-китайских отношений» . Отношения с Пекином Вашингтону следует строить на основе принципов взаимного уважения и без конфронтации, добавил он.

Игра в солдатики

Усомниться в том, что в Белом доме решат последовать этим рекомендациям, можно было уже исходя из ответных слов Блинкена. В беседе он, в частности, заявил, что американские власти намерены «привлекать КНР к ответственности» за «плохое поведение». «Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты будут работать вместе со своими союзниками и партнерами в защиту наших общих ценностей и интересов, чтобы привлечь КНР к ответственности за ее усилия по угрозе стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе через Тайваньский пролив, и ее подрыв международной системы, основанной на правилах», — сказано в сообщении Госдепа о состоявшемся разговоре. Блинкен также добавил, что США будут продолжать отстаивать права человека и демократические ценности, в том числе в Синьцзяне, Тибете и Гонконге.

Изо всех сил Эсминец ВМС США в Тайваньском проливе, 4 февраля 2021 года Фото: Global Look Press/U.S. Navy

Демонстрировать решимость Соединенные Штаты начали уже в процессе этих дипломатических контактов. Так, 5 февраля эсминец ВМС США John S. McCain прошел рядом со спорными Парасельскими островами в Южно-Китайском море. Представитель американского 7-го флота позднее сообщил, что корабль проводил «операцию по обеспечению свободы навигации», которая, по мнению военных, подвергается угрозе со стороны контролирующего острова Китая. На данные территории, помимо КНР, претендуют Вьетнам и Тайвань.

Не успели в Пекине раскритиковать США за такие действия, подрывающие стабильность в регионе, как американские ВМС устроили новую демонстрацию силы. «Поиграть военными мышцами» американская сторона решила путем учений в ЮКМ, в которых 9 февраля приняли участие сразу две авианосных ударных группировки — во главе с авианосцами «Теодор Рузвельт» и «Нимиц». В Пентагоне уточнили, что соединения «выполнили многочисленные маневры, направленные на повышение уровня взаимодействия между различными силами, а также совершенствование возможностей командования и управления» группировками, отмечал Reuters.

В ответ представитель китайского МИД заявил, что регулярные появления американских военных кораблей в ЮКМ являются «демонстрацией силы» и не способствуют укреплению мира в регионе . «Китай продолжит принимать необходимые меры для того, чтобы жестко защищать национальный суверенитет и безопасность, а также будет и дальше работать со странами региона ради мира и стабильности в Южно-Китайском море», — добавил дипломат.

Изо всех сил A-18C Hornet из состава «Death Rattlers» 323-й эскадрильи морской истребительной авиации стартует с кабины экипажа авианосца USS Nimitz, 9 февраля 2021 года Фото: Global Look Press/U.S. Navy

Впрочем, Китай в противостоянии с США в регионе тоже не ограничивается лишь дипломатическими ответами. Еще когда «Теодор Рузвельт» находился в районе Тайваня, истребитель Национально-освободительной армии Китая имитировал ракетную атаку на авианосец — инцидент, к слову, произошел всего через три дня после состоявшейся 20 января инаугурации Байдена.

Президент «фундаментально обеспокоен»

О том, какую роль силовые ведомства, прежде всего Пентагон, будут играть в выстраивании отношений администрации США с Китаем, говорит недавно сделанное Байденом объявление о том, что в Минобороны создается отдельная рабочая группа, которая займется подготовкой американкой стратегии по КНР. По словам президента, глава Минобороны Ллойд Остин поручил этой структуре изучить, в частности, ныне существующие «оперативные концепции, технологическую проблематику, вопросы размещения войск и многие другие вопросы». Свои рекомендации группа должна представить шефу Пентагона «в ближайшие месяцы».

В своеобразной игре в «кошки-мышки», которую ведут США и Китай в ЮКМ, нового, в общем, немного — пресловутые операции по обеспечению свободы навигации американские ВМС осуществляют там регулярно с 2015 года. Однако примечательным выглядит тот факт, что сразу несколько таких показательных акций только-только пришедшая в Белый дом команда президента-демократа Джо Байдена провела одновременно с контактами с Пекином по дипломатическим каналам.

Апоге

Изо всех сил Протестующие в Гонконге, сентябрь 2019 года Фото: REUTERS/Susana Vera

ем нынешнего раунда «телефонной дипломатии» стала беседа Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Подтверждая тональность высказываний своих подчиненных, глава Белого дома назвал приоритеты Америки, среди которых он обозначил сохранение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Байден также напомнил о своей «фундаментальной обеспокоенности» по поводу экономических решений Пекина в связи с ситуацией в Гонконге, Синьцзяне и его все более агрессивными действиями в регионе, в частности, в отношении Тайваня.

Новые отношения со «старым другом»

Президент Байден и председатель Си хорошо знакомы — прежде всего благодаря работе американца на посту вице-президента в администрации Барака Обамы. «В недавнем интервью CBS Байден сказал, что он, видимо, провел с Си Цзиньпином больше времени, чем с каким-либо другим мировым лидером», — пишет The New York Times. Издание также отмечает, что нынешний тон отношений глав двух государств весьма холоден, что разительно отличается от ситуации времен того же Обамы: так, напоминает газета, в 2013 году в ходе поездки Байдена в Пекин председатель КНР называл его «мой старый друг» .

Не факт, что столь теплые отношения двум политикам удастся сохранить на протяжении предстоящих четырех лет работы администрации Джо Байдена. В то же время, сторонам, возможно, удастся избежать тех «качелей» в отношениях, которые наблюдались в годы президентства Дональда Трампа.

Изо всех сил Джо Байден и Си Цзиньпин на 47-м Экономическом форуме в Давосе, 2017 год Фото: Global Look Press/Xinhua/Lan Hongguang