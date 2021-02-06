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Блинкен пообещал китайскому коллеге «привлекать КНР к ответственности»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 5 февраля, провел телефонные переговоры со своим китайским коллегой Ян Цзечи, в ходе которых заявил, что американские власти намерены «привлекать КНР к ответственности», говорится в заявлении официального представителя Госдепа Неда Прайса.

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«Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты будут работать вместе со своими союзниками и партнерами в защиту наших общих ценностей и интересов, чтобы привлечь КНР к ответственности за ее усилия по угрозе стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе через Тайваньский пролив, и ее подрыв международной системы, основанной на правилах», — сказано в тексте.

Кроме того, глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США будут продолжать отстаивать права человека и демократические ценности, в том числе в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также потребовал от Китая присоединиться к международному сообществу в осуждении госпереворота в Мьянме.

Накануне президент США Джо Байден назвал Китай главным конкурентом Соединенных Штатов. При этом американский лидер подчеркнул, что страна готова сотрудничать с КНР, если это соответствует интересам США.

В октябре американский политолог Кристофер Лейн заявил, что США и Китай находятся на грани военного конфликта. По мнению специалиста, конкуренция Пекина и Вашингтона схожи с противостоянием Великобритании и Германии перед Первой мировой войной, когда Лондон воспринимал растущую экономическую и военную мощь Берлина как угрозу.

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