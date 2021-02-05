Прямой эфир
Мир
Байден пообещал жестко противостоять действиям России
Мир
Евросоюз признал недоработки при производстве вакцин от COVID-19
Общество
В Подмосковье ограничения из-за COVID-19 снимут к концу недели
Экономика
Мусоросжигающие заводы России обойдутся в почти 1,3 трлн рублей
Мир
В РФ допустили пересмотр решения о выходе из Договора по открытому небу
Мир
Япония выразила протест из-за учений России на Курилах
Спорт
Переизбранный глава РФС Дюков назвал четыре задачи российского футбола
Мир
Трамп отказался выступать на процессе по импичменту
Мир
Евродепутат назвал запрет украинских телеканалов шагом к авторитаризму

Байден назвал Китай главным конкурентом США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден в ходе выступления в Госдепартаменте в четверг, 4 февраля, назвал Китай главным конкурентом Соединенных Штатов.

При этом американский лидер подчеркнул, что страна готова сотрудничать с КНР, если это соответствует интересам США.

«Мы также напрямую сталкиваемся с вызовами для нашей безопасности, процветания и демократических ценностей со стороны наиболее серьезного противника — Китая. Мы воспринимаем Китай как нарушителя [правил] в сфере экономике <...> Но мы готовы работать с Китаем, если это отвечает нашим интересам», — сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter Госдепартамента.

Кроме того, в ходе выступления Байден заявил, что США сталкиваются с решимостью России нанести ущерб американскому лидерству.

Накануне глава европейского командования ВС США Тод Уолтерс заявил, что в Пентагоне обеспокоены укрепляющимся сотрудничеством между Россией и Китаем. По его словам, Соединенные Штаты внимательно следят за отношениями Москвы и Пекина.

Кроме того, глава Пентагона Ллойд Остин еще до вступления в должность заявил, что продолжающееся сокращение военного преимущества США перед РФ и КНР представляет серьезнейшую опасность. Также он назвал Россию и Китай серьезными угрозами национальным интересам США в космосе в области безопасности.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021