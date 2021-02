Байден назвал Китай главным конкурентом США

Президент США Джо Байден в ходе выступления в Госдепартаменте в четверг, 4 февраля, назвал Китай главным конкурентом Соединенных Штатов.

При этом американский лидер подчеркнул, что страна готова сотрудничать с КНР, если это соответствует интересам США.

«Мы также напрямую сталкиваемся с вызовами для нашей безопасности, процветания и демократических ценностей со стороны наиболее серьезного противника — Китая. Мы воспринимаем Китай как нарушителя [правил] в сфере экономике <...> Но мы готовы работать с Китаем, если это отвечает нашим интересам», — сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter Госдепартамента.

