Байден пообещал жестко противостоять действиям России

Президент США Джо Байден, выступая 4 февраля с программной речью по внешней политике в госдепартаменте, заявил, что в отличие от своего предшественника Дональда Трампа будет жестко противостоять действиям России. Трансляция выступления велась на официальной странице президента Соединенных Штатов в Twitter.

«Я ясно дал понять президенту (России Владимиру) Путину, в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа», — сказал Байден.

Он подчеркнул, что США сталкиваются с решимостью России нанести ущерб американскому лидерству, а также с растущими амбициями Пекина соперничать с Вашингтоном.

Также он призвал российские власти немедленно освободить блогера Алексея Навального.

«Политически мотивированное заключение Навального и российские попытки подавить свободу собраний — это вопрос, вызывающий глубокую обеспокоенность у нас и всего мирового сообщества <…> Навальный был избран целью за то, что выявлял коррупцию. Он должен быть освобожден немедленно и без условий», — подчеркнул Байден.

Ранее в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова завила, что Москва намеревается провести с Вашингтоном «серьезный разговор» из-за реакции Штатов на несанкционированные акции в РФ.

Днем ранее в конгресс США был внесен законопроект о санкциях против России из-за ситуации вокруг Навального. Законопроект предусматривает введение целевых санкций против российских должностных лиц.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навальному по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный в 3,5 года. Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. Так, в 2018 году Навальный 10 раз не явился в инспекцию, в 2019-м зафиксировано 40 неявок, в 2020-м — шесть. С учетом ранее проведенных под домашним арестом месяцев в колонии общего режима блогер будет отбывать два года и восемь месяцев.

На суде, в частности, присутствовали около 20 сотрудников посольств разных стран. Мария Захарова отметила, что присутствие западных дипломатов на процессе по делу Навального могло быть формой давления на суд.