Новая реальность: как условный срок Навального подошел к концу

Алексей Навальный проведет два года восемь месяцев в колонии общего режима за мошенничество в отношении компании «Ив Роше». В 2014 году он получил условный срок по этому делу, но 2 февраля по ходатайству ФСИН за многократные нарушения условий испытательного срока Симоновский суд Москвы вынес блогеру реальный приговор. Суд также постановил провести проверку во ФСИН - из-за то, что ходатайство о замене срока не было подано раньше. Отбывать наказание Навальный, скорее всего, будет в Московском регионе или в соседних областях, считают юристы. Ближайшие месяцы - на время обжалования приговора адвокатами - блогер останется в СИЗО. А само решение о реальном сроке если и усилит протестные настроения среди сторонников блогера, то не надолго, полагают политологи.

«Теперь стало ясно»

Сторонники Алексея Навального начали собираться у Мосгорсуда к 10 утра. Именно это время сбора называлось штабом Навального в Telegram-чатах после незаконной акции 31 января. На призыв откликнулись несколько десятков человек - некоторые из них до здания суда так и не добрались. Как, например, выходивший из вестибюля станции метро «Преображенская площадь» молодой человек, у которого при себе имелись веревка и травматический пистолет. Зачем они ему понадобились, теперь предстоит выяснить правоохранителям. Одним задержанием дело не ограничилось - в автозаки периодически отправлялись те, кто вызывал подозрения у дежуривших в районе Мосгорсуда полицейских.

Заседание в Мосгорсуде заинтересовало и других сторонников дважды судимого блогера. У здания припарковались два десятка машин с дипломатическими номерами - процесс решили посетить представители дипмиссийз США, Канады, Великобритании и многих стран ЕС. По этому поводу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что дипломаты не должны вмешиваться во внутренние дела России и допускать попытки давления на независимый суд.

- Традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан. Даже если западники рассматривают Навального как «своего», он гражданин Российской Федерации. Это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства, - заявила на своей странице в Facebook и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. - Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России.

Вмешательство США в дела других государств — история не новая, заметил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. С одной стороны, Штаты опровергли участие посольства в организации недавних протестов, с другой - все помнят, какие публикации размещались на сайтах посольства, напомнил парламентарий.

- Маски сброшены, теперь стало ясно, кто стоит за политиком, - заметил депутат Госдумы Анатолий Выборный.

Вопрос об отметках

В 11:05 в зал заседаний ввели Алексея Навального. Увидев в зале свою супругу Юлию, подсудимый заулыбался и попросил ее пересесть – так, чтобы он мог ее видеть. Судья Наталья Репникова зачитала ходатайство о приобщении к делу справки из клиники «Шарите», где сообщается, что Навальный находился на лечении с 22 августа по 23 сентября. После выписки из стационара он лечился амбулаторно.

Сам подсудимый в это время листал какую-то тоненькую книжку, его супруга просматривала Twitter на смартфоне.

Шесть лет назад Навального приговорили к 3,5 годам условного заключения с испытательным сроком в пять лет по делу о мошенничестве в отношении компаний «Ив Роше» и «Многопрофильная процессинговая компания». Согласно условиям приговора, блогер должен был являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц.

Справка «Известий» Дело "Ив Роше" возбудили по заявлению гендиректора российского филиала. Вместе с Алексеем обвиняемым был его брат Олег, который работал в "Почте России" и убедил представителей французской компании, что для перевозки их продукции нужно привлечь частную фирму. Брат Навального получил реальный срок, а Алексей – условный, хотя в тот момент уже был осужден по "делу Кировлеса". ЕСПЧ отказался рассматривать вопрос о политической мотивации этого дела. Компания "Ив Роше", пострадавшая от действий братьев Навальных, опубликовала специальный пресс-релиз. Там подчеркнули, что по делу о мошенничестве "применялись обычные процедуры защиты интересов компании" и оно не носит политический характер, который так хотят придать этой истории блогер и его сторонники.

По данным управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), в 2020 году Навальный неоднократно не выполнял условия испытательного срока — всего представитель ведомства насчитал порядка 60 нарушений. В ведомстве подчеркнули: не менее шести раз блогер не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

Во ФСИН подчеркнули, что учли тот факт, что с 22 августа он лечился в берлинской клинике «Шарите». Но после выписки из нее Навальный не ответил на уведомление о явке 23 октября. По словам начальника филиала № 15 УФСИН Александр Еромолин, во время амбулаторного лечения подсудимый «гулял, занимался спортом - все это можно увидеть в сети Интернет». Где Навальный находился после выписки, неизвестно, подчеркнул представитель ФСИН, но «он спокойно передвигался по территории Германии».

На суде 2 февраля ФСИН попросила суд заменить условный срок блогеру Алексею Навальному на реальный и назначить ему 3,5 года колонии, а также оштрафовать на полмиллиона рублей. Александр Ермолин на суде напомнил, что по нормам уголовно-исполнительного кодекса, «систематическим неисполнением обязанностей» условно осужденного признается невыполнение предписанных ему действий «более двух раз в течение одного года».

После продолжительных выяснений порядка уведомления службы исполнения наказаний о месте нахождения Навального во время амбулаторного лечения суд объявил двухчасовой перерыв.

Без условностей

Заседание продолжилось в 16:00 выступлением Алексея Навального.

- Я хотел бы, чтобы все обратили внимание: меня пытаются посадить по делу, по которому я уже был оправдан. Решения ЕСПЧ – обязательны, - заявил он.

- Верно ли что в период до вашей госпитализации в Омске вы шесть раз намеренно пропустили регистрацию в инспекции? – спросила Навального прокурор.

Блогер ответил, что являлся в инспекцию два раза в месяц.

- Я правильно понимаю, что вы посещали инспекцию тогда, когда вам было удобно? – поинтересовалась представитель обвинения.

- Я посещал тогда, когда мы договорились, - уклончиво ответил подсудимый.

Екатерина Фролова спросила, знал ли Алексей Навальный о возможности замены условного срока на реальный при двух пропусках. В ответ тот назвал дело сфабрикованным и заявил, что процесс незаконный.

- Вы являетесь единственным гражданином России, который дважды приговорен к условному сроку. Таким образом суд продемонстрировал к вам гуманное отношение, - заявила прокурор. - Верно, что вы почувствовали безнаказанность? Можете не отвечать на этот вопрос.

Навальный снова подчеркнул, что «все дела успешно обжаловал в ЕСПЧ»

- Несмотря на проявленный судом гуманизм, Навальный совершал неоднократно нарушения, — заявила Екатерина Фролова, добавив, что в прошлом году все представления ФСИН о замене условного срока на реальный суды удовлетворяли в 100% случаев.

Прокурор поддержала требования ФСИН, предложив отправить полдсудимого в исправительную колонию общего режима, а начальнику филиала №15 ФСИН вынести представление из-за ненадлежащего наблюдения за Навальным.

После ее выступления суд удалился для вынесения решения. Вернувшись в зал, судья Наталия Репникова зачитала приговор: условный срок Алексею Навальному Навальному заменили на реальный (из первоначального срока в 3,5 года вычли время, проведенное в под домашним арестом). Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

Недалеко от дома

У судей были все законные основания, чтобы изменить меру пресечения на содержание под стражей по требованию ФСИН, убежден адвокат, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов.

- Представитель ФСИН попросил срок в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима - то есть в пределах того наказания, которое было, не больше и не меньше, - отметил он.

По мнению эксперта, суд не мог вынести более сурового приговора - такое решение наверняка отменила бы вышестоящая инстанция по апелляции осужденного. Он добавил, что дела о замене срока с условного на реальный случались в его практике и раньше.

- Осужденные, которым была выбрана смягченная мера наказания, сами ухитрялись совершать нарушения, за что и следовал реальный срок. В случае с Навальным вопрос может быть обращен только к нему: не нужно было совершать никаких нарушений и срок не пересматривали бы, - считает Евгений Черноусов.

Сейчас у Навального будет время на обжалование этого постановления, и пока он будет находится в СИЗО "Матросская тишина", пояснил "Известиям" адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин. Потом Мосгорсуд – суд второй инстанции будет рассматривать доводы, и в случае, если жалоба Навального будет отклонена, а постановление суда первой инстанции, то есть Симоновского районного суда, оставлено в силе, тогда его этапируют в колонию общего режима.

- Как правило, эти судебные заседания происходят в течение месяца-двух. Нахождение в СИЗО это более легкие условия, поскольку у него индивидуальная камера, хорошее питание: яйца, сыр, корме того, жена может приехать. Защита Навального будет тянуть с тем, чтобы он как можно дольше оставался в СИЗО, - считает юрист.

Что касается вопроса, в какую колонию отправят Навального, то сейчас ФСИН придерживается правила, что осужденный должен максимально близко должен находится от своего места жительства. Таким образом, Алексей Навальный будет отбывать срок либо в московском регионе, либо в ближайший областях - Калужской или Ярославской.

Вскоре после оглашения приговора в Telegram-чатах сторонников Навального появился призыв "идти на Манежную". В центре города вновь начались задержания тех, кто вышел "на прогулку". А также - тех, кто вышел их координировать.

При этом, как отметил управляющий партнер адвокатского бюро «Коблев и партнеры» Руслан Коблев, большинство их них связаны с тем, что в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве по-прежнему запрещены массовые мероприятия. В такие периоды митинги разгоняются и в Амстердаме, и в Берлине, добавил он. По мнению эксперта, задержанные в итоге будут привлечены к административной ответственности.

Решение о реальном сроке для Навального, вероятно, ситуативно усилит протест и даже радикализирует его, считает гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. Однако нет оснований думать, что эта активизация будет долгосрочной, сказал он "Известиям".