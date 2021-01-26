От суммы до тюрьмы: что грозит участникам незаконных митингов

Большинству задержанных по итогам несанкционированных митингов в Москве в минувшие выходные придется выплатить штраф в размере до 20 тыс. рублей, считают собеседники «Известий» в правоохранительных органах. При этом ряду участников акции — задержанных, например, после нападения на полицейских — грозит не денежное наказание или административный арест, а реальное тюремное заключение. Одно из шести возбужденных в столице уголовных дел связано с нарушением правил санитарно-эпидемиологической безопасности — эта статья вменяется участнику незаконной акции впервые. В том, что грозит за поход на митинг с коронавирусом, какие наказания ждут задержанных и будет ли ужесточаться законодательство в отношении массовых мероприятий, разбирались «Известия».

«Достаточно гуманно»

За нарушения действующего законодательства о проведении публичных мероприятий было задержано более тысячи человек, сообщала 24 января уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева. К вечеру понедельника в судебные инстанции поступило 448 протоколов, заявили в Мосгорсуде. Аресты были назначены трем десяткам, а штрафы — 64 участникам несогласованной акции.

— В ряде стран меры ответственности за участие в несанкционированных митингах и за содействие беспорядкам существенно суровее и предусматривают тюремное заключение, — подчеркнула управляющий партнер юридического «Легес Бюро» Мария Спиридонова.

В России за это, считает она, предусмотрено достаточно гуманное наказание. Однако в будущем оно может стать жестче, отметили в Госдуме.

— Законодательство об участии в незаконных митингах сформировано недавно и не имеет большой правоприменительной практики. Не исключено, что в последующем оно будет ужесточаться, — заявил член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

Большинству попавших в поле зрения правоохранительных органов инкриминировали часть 5 статьи 20.2 Кодекса об административных нарушениях (КоАП) — «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», уточнил источник «Известий» в правоохранительных органах. Таким образом, их ждут штрафы от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы сроком до 40 часов.

Тех же, кто нарушил часть 6.1 20.2 статьи КоАП, помешав транспортному движению в городе и создав препятствия для доступа к объектам инфраструктуры, ожидает более серьезное наказание. Им грозят штрафы в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, обязательные работы до 100 часов или административный арест сроком до 15 суток.

По данным источника «Известий», среди задержанных оказались и те, кто повторно нарушил КоАП по этой статье. По словам юриста Марии Спиридоновой, это может обернуться штрафом в 150–300 тыс. рублей, обязательными работами до 200 часов либо административным арестом до 30 суток.

На организаторов несанкционированного митинга предварительно наложат административный штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов. Кроме того, отметил собеседник в правоохранительных органах, несколько человек, вышедших на акцию, отказались повиноваться требованиям правоохранительных органов, нарушив тем самым статью 19.3 КоАП. Наказанием для них станет штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.

Серьезные последствия

Управление Следственного комитета по Москве возбудило шесть уголовных дел по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти», «Хулиганство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.

«Вблизи Сретенского бульвара агрессивно настроенные граждане в ответ на законные требования сотрудников правоохранительных органов, осуществлявших охрану общественного порядка, нанесли удары сотруднику Росгвардии, повалили его на землю и продолжили избивать», — сообщал об одном из таких правонарушений СК по Москве еще 23 января.

Нападение на омоновца также было совершено на Пушкинской площади, а на Цветном бульваре участники акции блокировали автомобиль с мигалкой и номерами АМР, повредили его, а также распылили в лицо водителю слезоточивый газ.

Активистку Pussy Riot Марию Алехину и муниципального депутата Люсю Штейн задержали 23 января за организацию несогласованного митинга. При этом автомобиль, в котором они находились, наехал на полицейского. Позже суд предписал Алехиной выплатить штраф, а Штейн получила 10 суток административного ареста.

Возбуждены уголовные дела и по фактам перекрытия дорог в столице. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Москве, участники акции перекрыли дороги и тротуары для пешеходов и транспортных средств, из-за этого в городе было нарушено дорожное движение.

Подобные дела рассматриваются также в Санкт-Петербурге и Владивостоке, где из-за перекрытых дорог к больным не смогла попасть скорая помощь.

— С 14 часов скорая не могла проехать на четыре срочных вызова, один из которых был к девятимесячному ребенку, а также к тяжелым больным с пневмонией, — сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Статьи 213 («Хулиганство») и 167 («Умышленное уничтожение и повреждение имущества») УК предусматривают минимальное наказание в виде штрафа, пояснила «Известиям» адвокат Татьяна Сустина. При этом по вторым частям статей 167 и 318 («Насилие в отношении представителя власти») возможно и реальное лишение свободы, добавила она.

— Так, часть 2 статьи 167 УК РФ предусматривает принудительные работы до пяти лет и максимальное наказание в виде лишения свободы на тот же срок. А часть 2 статьи 318 предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Но обычно назначают от 1/3 до 2/3 максимального срока, — добавила Татьяна Сустина.

В понедельник Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга до 23 марта заключил под стражу IT-специалиста Николая Девятого, который во время субботней акции избил двух сотрудников ДПС. Из материалов дела следует, что на замечание сотрудника ГИБДД соблюдать порядок Девятый ответил ударом в лицо, от которого тот упал на асфальт. Убегая с места происшествия, Николай ударил еще одного сотрудника правоохранительных органов.

Коронный выход

В минувшую субботу к несанкционированному митингу присоединились и инфицированные коронавирусом горожане. По данным столичного департамента здравоохранения, режим самоизоляции нарушили 19 человек.

25 января Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, не раскрывая его подробностей. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили в понедельник «РИА Новости» и ТАСС.

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, наказывается штрафом в размере до 700 тыс. рублей. Также по этой статье возможно и лишение свободы, предостерегает генеральный директор компании «Юристъ» Асия Мухамедшина.

— Если в ходе проверки будет выявлено, что больной ковидом был на митинге и заразил людей, то он попадает под эти санкции, — рассказала она «Известиям».

Ответственность за несоблюдение мер карантина также предусмотрена статьей 236 УК РФ, которая была ужесточена в апреле прошлого года, напомнила управляющий партнер юридического «Легес Бюро» Мария Спиридонова. Сейчас за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, грозит наказание от пяти до семи лет лишения свободы.