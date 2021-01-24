Полиция извинилась перед пострадавшей на акции в Петербурге женщиной

Сотрудники полиции принесли извинения женщине, пострадавшей от действий правоохранителей во время несанкционированной акции 23 января в Санкт-Петербурге, передает в воскресенье, 24 января, телеканал РЕН ТВ.

Во время незаконной акции протеста она попыталась воспрепятствовать задержанию мужчины, в результате чего один из силовиков нанес ей удар.

Госпитализированную женщину навестил начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Петербурга Сергей Музыка. Он несколько раз извинился перед пострадавшей от лица всего личного состава, пообещав разобраться в ситуации и наказать виновных.

«Это не наши методы», — подчеркнул он.

Помимо того, он гарантировал пациентке помощь. Женщина извинения приняла.

Накануне стало известно, что полиция начала проверку видео, на котором был запечатлен инцидент.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев рассказал в субботу, что не увидел нарушений в задержаниях участников незаконных акций. Он также выразил уверенность, что в случае отсутствия провокаций и столкновений с полицией задержанных отпустят после составления акта о нарушении КоАП РФ. В Telegram-канале «ОВД-Инфо» сообщалось о 2,5 тыс. задержанных.

В разных городах России 23 января проходят несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек, среди которых есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. По данным ГУ МВД России по Москве, на Пушкинской площади столицы на несанкционированное мероприятие собралось около 4 тыс. человек, среди них были дети. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. За день до этого, 20 января, было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях, причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В МВД России заявили, что будут расследовать и дадут правовую оценку фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных митингах 23 января.