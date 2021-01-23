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МВД изучит видео с применением силы к женщине на незаконной акции в Петербурге

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Полиция проверит видео инцидента с участием женщины и сотрудника ОМОН во время несогласованной акции в Санкт-Петербурге в субботу, 23 января. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

На кадрах ЧП видно, как женщина попыталась встать на пути силовиков, задержавших провокатора на несогласованной акции, после чего один из силовиков ее ударил.

Отмечается, что женщина была доставлена в НИИ скорой помощи.

«ГУ МВД России проводит проверку по факту инцидента с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на площади Восстания. Результаты проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — отметил представитель ведомства.

Ранее в субботу сообщалось, что в Санкт-Петербурге участник незаконной акции напал на сотрудника полиции. Мужчина подошел к полицейскому, затем ударил по лицу кулаком, сбив его с ног.

В этот же день следственные органы возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который ударил двух полицейских на несогласованной акции в Санкт-Петербурге. В настоящее время проводятся мероприятия для установления и задержания подозреваемого, также создана следственно-оперативная группа.

Кроме этого, следователи начали проверку по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных акциях в Москве. Так, в центре столицы во время несанкционированного митинга пострадал сотрудник правоохранительных органов.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев рассказал в субботу, что не увидел нарушений в задержаниях участников незаконных акций. Он также выразил уверенность, что в случае отсутствия провокаций и столкновений с полицией задержанных отпустят после составления акта о нарушении КоАП РФ. В Telegram-канале «ОВД-Инфо» сообщалось о 2,5 тыс. задержанных.

В разных городах России 23 января проходят несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек, среди которых есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. По данным ГУ МВД России по Москве, на Пушкинской площади столицы на несанкционированное мероприятие собралось около 4 тыс. человек, среди них были дети. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. За день до этого, 20 января, было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В МВД России заявили, что будут расследовать и дадут правовую оценку фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных митингах 23 января.

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