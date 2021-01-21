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В интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики

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В интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции в субботу, 23 января.

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Отмечается, что, принимая участие в несанкционированных митингах и акциях, дети подвергают себя опасности быть вовлеченными в массовые беспорядки, правонарушения и преступления. Несовершеннолетних могут травмировать люди в толпе.

Кроме того, такие акции незаконны. За участие в них предусмотрен штраф от 10 до 20 тыс. рублей, или обязательные работы сроком на 100 часов, либо арест на срок до 15 суток.

За действия несовершеннолетних придется отвечать родителям по ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Детям напоминают, что нужно критично относиться к информации, поступающей от политических лидеров, настороженно реагировать на призывы к агрессии, участию в пикетах. Их призывают пробовать себя в спорте, волонтерской деятельности, развивать творческий потенциал. Наличие всеобъемлющей информации поможет обезопасить от мошенников и ложной действительности.

20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

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В тот же день РКН потребовал от соцсети TikTok удалить и прекратить распространение видео с призывами несовершеннолетних к участию в незаконных акциях 23 января. Ведомство также потребовало от руководства «ВКонтакте» пресекать вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных митингах. За нарушение соцсетям грозит штраф.

Отмечается, что массовость призывов формируется в том числе за счет большого количества ботов, накруток, использования фейковых видео и подставных лиц. В частности, зафиксировано распространение обращений от имени якобы сотрудников полиции, которые «переходят на сторону блогера Алексея Навального». Как выяснило МВД России, эти видеозаписи являются фейковыми и постановочными. Министерство подчеркнуло в своем Instagram, что лица, участвовавшие в съемках, не проходят службу в органах внутренних дел в настоящее время.

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Внедряющаяся информация о том, что «за участие в митингах ничего не будет», либо можно будет получить деньги от ЕСПЧ, или «не служить в армии в случае получения судимости» также является фейковой.

В МВД России напомнили гражданам, что будут привлекать их к административной ответственности за призывы к участию в несанкционированных митингах. Полицейские готовятся к охране порядка на акциях 23 января.

В Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях в предстоящую субботу.

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