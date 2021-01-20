РКН потребовал от «ВКонтакте» пресекать призывы к участию подростков в протестах

Роскомнадзор (РКН) направил руководству социальной сети «ВКонтакте» требования пресекать вовлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в среду, 20 января.

«В связи с выявлением в социальной сети «ВКонтакте» случаев использования аккаунтов для вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги руководству соцсети направлено требование о незамедлительном принятии мер по пресечению подобных действий», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в соцсеть «ВКонтакте» направлено уведомление о недопущении распространения информации, которая может угрожать здоровью и жизни несовершеннолетних.

Ранее в этот же день Роскомнадзор потребовал от социальной сети TikTok удалить и прекратить распространение видео, которые призывают несовершеннолетних участвовать в незаконных протестных акциях.

Кроме того, ведомство требует от всех социальных сетей, СМИ и информационных ресурсов не допускать распространения подобной противоправной информации, пишет «Газета.ру».

В конце декабря 2020 года стало известно, что Роскомнадзор начал использовать технологии искусственного интеллекта для повышения скорости и точности выявления противоправной информации в интернете.