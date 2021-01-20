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РКН потребовал от TikTok удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах

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Роскомнадзор потребовал от социальной сети TikTok удалить и прекратить распространение видео, которые призывают несовершеннолетних участвовать в незаконных протестных акциях. Об этом сообщила в среду, 20 января, пресс-служба ведомства.

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«На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в социальную сеть TikTok направлено уведомление о необходимости удаления информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о материалах с призывами к несовершеннолетним пользователям социальной сети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях.

«Просим вас незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению распространения подобной противоправной информации на платформе TikTok», — заявили в Роскомнадзоре.

Кроме того, в ведомстве призвали социальные сети, СМИ и другие информационные ресурсы не допускать распространения противоправной информации, которая может склонить несовершеннолетних к нарушению закона. В пресс-службе уточнили, что к такой информации могут относиться и призывы к участию в незаконных акциях, и другие материалы, связанные с опасными для детей и подростков последствиями.

Ранее, 14 января, пресс-служба TikTok объявила, что аккаунты пользователей до 16 лет в социальной сети сделают приватными. Благодаря новому правилу несовершеннолетние сами решат, кто сможет комментировать их посты.

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