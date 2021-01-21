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Генпрокуратура потребовала блокировать сайты с призывами к незаконным митингам

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В Генеральной прокуратуре РФ потребовали ограничить доступ к сайтам, где публикуются призывы к участию в незаконных акциях 23 января, сообщили в ведомстве в четверг, 21 января.

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В пресс-службе ведомства указали, что в ходе мониторинга были выявлены призывы к участию в этот день в незаконных массовых акциях, в связи с чем принимаются меры.

«Внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об ограничении доступа к противоправной информации», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований — привлечение виновных лиц к административной ответственности.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что гражданам, которые призывают к участию в незаконных мероприятиях, объявлены предупреждения о недопустимости нарушения закона, сообщает Газета.ру.

Накануне, 20 января, стало известно, что Роскомнадзор (РКН) направил руководству социальной сети «ВКонтакте» требования пресекать вовлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах. На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в соцсеть «ВКонтакте» направлено уведомление о недопущении распространения информации, которая может угрожать здоровью и жизни несовершеннолетних.

Роскомнадзор также потребовал от социальной сети TikTok удалить и прекратить распространение видео, которые призывают несовершеннолетних участвовать в незаконных протестных акциях.

Кроме того, ведомство требует от всех социальных сетей, СМИ и информационных ресурсов не допускать распространения подобной противоправной информации.

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