Карантинный бунт: почему люди выходят на митинги в разгар пандемии

Несмотря на то что пандемия коронавируса идет по нарастающей, в некоторых странах люди выходят на улицы, митингуя против карантинных мер. Наиболее масштабные выступления наблюдаются в Соединенных Штатах, которые по числу заражений и летальных исходов занимают в мире первое место. С протестами также столкнулись Индия, Ливан и Бразилия. Причем в последней на митингах выступает президент страны. Тенденция не обошла и Россию — против карантина высказались жители Северной Осетии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в курсе событий, однако там отмечают, что борьба с распространением вируса лежит в компетенции сугубо национальных правительств.

Борьба местного и федерального

На сегодня Соединенные Штаты стали мировым «лидером» по числу заражений и смертности от COVID-19. По данным агентства Reuters от 21 апреля, число выявленных случаев достигло 781,6 тыс. при 42,4 тыс. летальных исходов. В тройку наиболее пострадавших штатов вошли Нью-Йорк на востоке (248,1 тыс. заражений и 18,9 тыс. смертей) и соседствующие с ним Нью-Джерси (88,8 тыс. и 4,3 тыс.) и Массачусетс (39,6 тыс. и 1,8 тыс.). Решения о введении карантина принимали губернаторы. На данный момент они действуют в 42 из 50 штатов, большинство намерены продлить ограничения до конца мая.

Несмотря на высокие показатели, в некоторых американских штатах — в Техасе, Флориде, Монтане, Аризоне, Колорадо, Теннесси, Калифорнии и Вашингтоне — прошли масштабные выступления против дальнейшего карантина. Так, по данным The Seattle Times, в воскресенье, 19 апреля, в столице штата Вашингтон Олимпия на улицы вышли более 2 тыс. человек.

Солидарно с требованиями демонстрантов в Вирджинии, Миннесоте и Мичигане, которые возглавляют члены Демократической партии, выступил президент США Дональд Трамп. 17 апреля в своем Twitter он призвал «освободить» эти штаты от карантинных мер, защитив 2-ю поправку к Конституции, гарантирующую гражданам право на хранение и ношение оружия. Накануне, 16 апреля, американский лидер заявил, что США прошли пик эпидемии и постепенно могут возвращаться к экономической деятельности. Выход из карантина предполагает три этапа с промежутком в две недели, за ним, по задумке президента, должны следить местные власти. Однако у них этот план вызвал недовольство — многие губернаторы считают, что снимать ограничения рано.

Причина, по которой американцы требуют отменить карантин, в том, что многие из них из-за пандемии потеряли работу. К 18 апреля число безработных в стране превысило отметку в 22 млн человек. Для стимулирования экономики администрация президента и конгресс одобрили беспрецедентные меры поддержки на сумму $2 трлн. Они должны включать прямые выплаты гражданам, помощь безработным, инвестиции в здравоохранение и займы частным компаниям. Однако, по словам экспертов, этот пакет помог в большей степени крупным банкам и корпорациям, нежели простым гражданам.

Нынешний кризис достиг такого масштаба из-за действий федеральных властей, считает эксперт клуба «Валдай», профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) Алан Кафруни. По его словам, заявления и действия Дональда Трампа продиктованы двумя мотивами.

— Во-первых, преждевременно открывая американский бизнес, он стремится увеличить его прибыль и цены на акции, не учитывая того, как это скажется на работниках, — отметил в беседе с «Известиями» эксперт. — Во-вторых, теперь в списке «козлов отпущения» наравне с Китаем, ВОЗ и администрацией Барака Обамы оказались и демократы. Таким образом Дональд Трамп рассчитывает вызвать в адрес своих соперников недовольство в колеблющихся штатах, которые нужны ему для победы на президентских выборах в ноябре.

Южный сосед

Аналогичная ситуация сложилась в Бразилии, где, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), к утру 21 апреля заболели 40,5 тыс. и скончались 2,5 тыс. человек. Здесь заявления федерального руководства резко противоречат тому, что делают местные власти. Лидер страны Жаир Болсонару, которого за резкую риторику и симпатии к лидеру США прозвали «тропическим Трампом», сказал, что к концу апреля карантин в стране уже можно будет снять.

19 апреля президент выступил на митинге против губернаторов, которые настаивают на сохранении режима самоизоляции — на данный момент он действует в 24 из 27 бразильских штатов. По своему масштабу митинг был небольшой, в нем участвовало всего несколько сотен человек. Однако протестующие настаивали на максимально резкой реакции президента на кризис. Многие держали национальные флаги и транспаранты с требованиями «вмешательства военных под командованием Болсонару» для того, чтобы ограничить полномочия парламента и Конституционного суда.

— Мы всё еще можем восстановить Бразилию. Я надеюсь, что это последняя неделя карантина, этого способа борьбы с вирусом, из-за которого все сидят дома. Многие люди не могут сидеть дома, потому что их холодильники пусты, — заявил президент на следующий день.

Борьба федеральных властей с губернаторами в обоих государствах означает противоречия между здравоохранением и экономикой: в то время как сторонники карантина ставят на первое место здоровье и жизни граждан, его противники настаивают на спасении экономического благосостояния без учета вероятных человеческих жертв.

— Бразилия и США — это те страны, где очень высока общественная поляризация, с жесткими и склонными к авторитаризму лидерами, — пояснил «Известиям» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. — В Соединенных Штатах, как и в Бразилии, после вспышки эпидемии не произошло «сплочения вокруг флага», которое мы наблюдаем во многих европейских странах. Это говорит о том, что значительная часть общества власти не доверяет.

Точечные вспышки

Недовольство ограничениями наблюдается не только в Западном полушарии — протесты случались и в Европе, и на Ближнем Востоке, и в Южной Азии. В середине апреля, после того как руководство Индии объявило о продлении карантина до 3 мая, более тысячи мигрантов вышли митинговать в Мумбаи. Протесты наблюдались и в нескольких городах в Ливане.

В России на ужесточение карантина наиболее резко отреагировали жители Северной Осетии, где, по данным портала стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 177 случаев заражения при двух летальных исходах. 20 апреля несколько сотен протестующих во Владикавказе бойкотировали режим самоизоляции и собрались у здания правительства. Они выдвигали различные требования: от «разъяснения ситуации» и финансовой помощи пострадавшим до отмены карантина и отставки главы республики Вячеслава Битарова.

— Не я придумал эту болезнь, от этой болезни есть одно лечение, лекарства еще не изобретено, — посидеть дома, как это во многих странах делали. Если мне кто-то докажет, что коронавируса нет, я всё опять открою, — сказал он, выйдя к протестующим.

На следующий день Вячеслав Битаров сообщил, что власти региона начали выплачивать компенсации гражданам, потерявшим работу из-за пандемии. По его словам, помощь получили 152 семьи.

Пошаговые инструкции

Всемирная организация здравоохранения выступает против резкой отмены карантина и настаивает на том, чтобы снятие ограничений шло постепенно.

— Мы видели эти протесты. Решение о том, какой стратегии придерживаться для предотвращения распространения вируса, зависит от самих стран, — сказали «Известиям» в ВОЗ, отвечая на вопрос, как на эти выступления должны реагировать власти. — Без тщательного планирования и в отсутствие необходимой клинической помощи преждевременное снятие мер физического дистанцирования может привести к неконтролируемому возобновлению передачи COVID-19 и усилению второй волны пандемии.

При отмене ограничений организация рекомендует соблюдать следующие параметры:

— корректировка должна идти постепенно, начиная с регионов с самой низкой заболеваемостью; интервал между снятием ограничений может составить две недели (инкубационный период коронавируса);

— наиболее приемлемые и выполнимые меры стоит вводить в первую очередь и отменять в последнюю;

— при отмене мер властям следует руководствоваться тем, насколько защищены самые уязвимые слои населения;

— некоторые ограничения (например, прекращение работы бизнеса) следует отменить в первую очередь в тех регионах, где плотность населения ниже; при этом сначала вернуться к работе может лишь часть сотрудников.