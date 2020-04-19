Услуга платная: как наказывают нарушителей карантина в разных странах мира

В большинстве стран мира введен, в той или иной форме, карантин, связанный с пандемией COVID-2019. Граждан призывают с пониманием относиться к наложенным на них временным ограничениям и не выходить лишний раз на улицу. Но сознательность проявляют, увы, не все — и к нарушителям приходится применять меры принуждения. Насколько строг подход к наказанию в разных странах, разбирались «Известия».

Испания

За месяц действия карантина (с 14 марта фактически, с 16-го — официально) в Испании зарегистрировано около 600 000 случаев нарушения режима самоизоляции, по которым полицией оформлены протоколы, предполагающие штрафные санкции.

Первоначально властями были установлены четыре степени серьезности нарушений, размеры денежных взысканий за которые колебались от €100 до €600. Сложно сказать, что пошло не так в испанском королевстве, но к месячному юбилею самоизоляции министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка выпустил циркуляр, согласно которому полиция должна руководствоваться при назначении штрафа законом о безопасности граждан.

V1 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Javi Julio

Отъявленные «ковидиоты» В Мадриде 77-летний испанец вышел на улицу, чтобы половить покемонов. Полиция сочла повод неубедительным и напомнила, что «в период карантина охота на динозавров, покемонов и других волшебных животных запрещена»

Эта норма, известная в народе как «закон о кляпе», запрещает фотографировать полицейских, снимать их на видео, записывать на звукозаписывающие устройства и проявлять прочие виды неуважения к стражам закона под страхом штрафа. Минимальный размер которого — €601, отмечает El País. Если при этом нарушитель «высказывает пренебрежение к агенту», сумма возрастает до €2000, «издевается» — до €3000. В случае «угрозы или применения насилия (в отношении представителя правоохранительных органов), не подпадающих под уголовную ответственность, — до €10400.

Таким образом, от первой, самой легкой категории нарушений министр предложил отказаться, одним росчерком пера переведя их во вторую, более высокооплачиваемую. Генеральная государственная адвокатура (подразделение министерства юстиции) считает предложения МВД не соответствующими нормам законодательства. Возможно, что их оспорят в суде, но процесс разбирательства и подготовки к нему — дело очень долгое.

М2 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Elsa A Bravo

Особенно тяжело переносят карантин дети (с собаками гулять можно — с детьми нет). Мэр Барселоны Ада Колау, мать двоих несовершеннолетних, на днях выступила в Facebook с призывом разрешить ребятне хоть на час в день выходить на улицу, но реакции пока нет. Выехать на природу или в летние дома, испанский аналог наших дач, тоже нельзя — штраф €1500.

Канада

Канадские правоохранители получили право ходить по домам с целью проверки соблюдения гражданами карантинного режима. По словам представителей Королевской канадской конной полиции, которой вменяется в обязанность осуществление контроля, агенты в первую очередь должны посещать жилища тех, кто только что прибыл из-за границы и должен провести не менее 14 дней в самоизоляции.

Полицейские информируют граждан о возможных последствиях нарушения карантинного режима. Кара за этот проступок предусмотрена нешуточная — максимальный штраф за несоблюдение условий самоизоляции может достигать $750 тыс. и шести месяцев тюрьмы. Но это в случае, если нарушитель никому не угрожает передачей инфекции. А если же он «подвергает других риску», то рискует получить штраф до $1 млн и/или три года за решеткой.

М3 Фото: REUTERS/Carlos Osorio

Пока, правда, обходится без крайних мер и запредельных сумм. Первое нарушение в провинции Саскачеван было зафиксировано 6 апреля. 23-летняя жительница города Реджайна, получившая положительный результат теста на вирус, не выполнила обязательства по двухнедельному самозаключению в квартире. Это ей обошлось в $2800 .

В Бельвиле (провинция Онтарио) 21-летний юноша организовал небольшую тусовку на автомобильной парковке, за что его счет в банке похудел на $880. По словам полицейских, «когда агенты, отреагировавшие на поступившую информацию, прибыли на место происшествия, они увидели пару десятков поставленных близко друг к другу машин и примерно 25 молодых людей, общавшихся и затягивавшихся сигаретами».

Италия

22 марта в стране был принят закон, согласно которому нарушители карантина могут быть оштрафованы на суммы от €400 до €4000. Сбежавшие из изоляции больные коронавирусной инфекцией могут быть приговорены к пяти годам тюремного заключения. Срок действия закона — до 3 мая текущего года.

Своими наблюдениями о соблюдении карантина на Апеннинах поделилась с «Известиями» Надежда, 37-летняя россиянка, вышедшая замуж за итальянца и проживающая более 10 лет в Бари (Апулия):

М4 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Claudio Furlan

Автор цитаты «Итальянцы с большим трудом привыкают к мерам социального дистанцирования. В силу своего темперамента они очень контактные, причем в прямом смысле слова: обнимаются и целуются при встрече, треплют детвору по вихрам, ласково погладят по щеке. Разумеется, штрафуют многих. Среди моих знакомых есть несколько человек, которые были остановлены полицией за то, что случайно встретились с друзьями на площади и не могли удержаться от общения: встали кучкой и, активно жестикулируя, обсуждали последние новости»

Германия

В Германии в ближайший понедельник, вероятно, возобновятся занятия в школах, но штрафы за нарушение карантина пока не отменены. Попытка поехать к Балтийскому морю для тех, кто не живет в прибрежной земле Мекленбург — Передняя Померания, может обойтись в €25 тыс.

Штрафы расписаны со знаменитой немецкой педантичностью и пунктуальностью, но размеры их варьируются в разных землях. За одно и то же нарушение — выход из квартиры без достаточного обоснования — в Берлине можно заплатить от €10 до €100, а в Гессене — до €200.

М5 Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann

Отъявленные «ковидиоты» Самое строгое денежное наказание за несоблюдение режима изоляции зафиксировано в Тайбэе (Тайвань) — молодой человек, находившийся в условиях 14-дневного карантина после возвращения из-за границы, решил сходить на дискотеку, за что был оштрафован на 1 миллион тайваньских долларов (€30 тыс.)

В Баварии незаконное открытие магазина (если в нем нет обязательного набора товаров первой необходимости) обойдется владельцу в €5000. Несоблюдение установленной дистанции безопасности в 1,5 м — €150. В Бранденбурге оценка такого же «удовольствия» колеблется от €50 до €500. Организаторам частных или публичных мероприятий «светит» штраф от €250 до €2500. В Гамбурге вечеринка обойдется в €1000. Открытие баров и ресторанов в среднем по стране карается штрафом в €4000–5000, а попытка открыть отель — €10 тыс.

Великобритания

В Соединенном Королевстве карантин вводился с большой неохотой. Премьер-министр Борис Джонсон несколько раз говорил об особом пути британцев: «нация переболеет и приобретет иммунитет». Видимо, для того чтобы принять хоть какие-то решительные меры, пришлось заболеть ему самому — сейчас Джонсон уже выздоравливает.

Наказания за нарушения режима пока, по данным The Telegraph, скромные. Полиция, например, имеет право выписывать штрафы участникам многолюдных собраний в размере £60, да и те можно уменьшить вдвое, если заплатить быстро.

М6 Лондон, 4 апреля 2020 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Gustavo Valiente

Подданные ее величества вообще не очень стремятся соблюдать ограничения, тем более что парки продолжают оставаться открытыми. В стране, как отмечает The Daily Mail, появилось большое количество так называемых «ковидиотов» — лиц, которые не считают нужным обращать внимание на ограничения, связанные с эпидемией: по выходным на лужайках парков можно увидеть людей, пришедших позагорать.

Отъявленные «ковидиоты» Жительница Рима вывела погулять на площадь свою черепаху. Карабинеры оштрафовали даму на €400. Отличились и французы: в Марселе задержали человека, «выгуливавшего» удава, а в Воклюзе — гражданина с кроликом. И в том, и в другом случае штрафы составили €135

Несмотря на запрет, британцы нередко собираются группами (а разрешено не больше двух), и пока это всё сходит им с рук. Полиции, по словам СМИ, просто не хватает, чтобы уследить за всеми. И в этой ситуации «ковидиоты» досаждают службам охраны порядка, звоня по тревожному телефону 999 с «ковидиотскими» вопросами: «разрешается ли помыть лошадь?», «можно мне ночью ехать на машине?», «покормить бродячую кошку — это нарушение?» и т.п.

Очевидно, выведенный из себя беспечностью британцев министр здравоохранения Мэтт Хэнкок (как и его босс с Даунинг-стрит, уже переболевший COVID-2019) выступил с заявлением, что «правительство приняло закон об ограничениях, а не выступило с советами гражданам, которые можно не исполнять».

Франция

Жесткие ограничения в стране были введены 17 марта. Нижний предел штрафов установлен на уровне €135 — для всех, кому не удастся доказать правомерность своего присутствия на улице. Это на первый раз. «Рецидивисты» могут получить квитанцию на €3700.

М7 Фото: ТАСС/Арина Лебедева

Отъявленные «ковидиоты» Житель французского департамента Атлантическая Луара решил пошутить над полицейскими, пролетавшими в вертолете. Парень оголил ягодицы и продемонстрировал зад силовикам. Жандармский патруль (уже на джипе) отыскал его и обязал уплатить дважды по €135. Первый раз — за отсутствие сертификата, разрешающего выйти на улицу, второй — за прогулку по месту, где находиться запрещено указом о карантине

Семьям разрешается совершать пешие прогулки на расстояние не более 1 км от дома. Не возбраняется выгуливать собаку, но не дольше чем один час. Карантинные нормы будут действовать до 11 мая и могут быть продлены.

В Сент-Этьене в начале апреля полиция накрыла компанию из двадцати человек, вознамерившихся устроить пикник с барбекю. Увидев приближающихся ажанов, участники веселья разбежались и попрятались, но через двадцать минут, решив, что опасность миновала, вернулись. Вернулась и полиция, выписав протоколы каждому на €135.