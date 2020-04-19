 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Услуга платная: как наказывают нарушителей карантина в разных странах мира

Британская снисходительность и немецкая суровость
Фото: REUTERS/Rahel Patrasso
Главный слайд
Начало статьи
Услуга платная: как наказывают нарушителей карантина в разных странах мира
2020-04-18 19:13:47">
2020-04-18 19:13:47
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В большинстве стран мира введен, в той или иной форме, карантин, связанный с пандемией COVID-2019. Граждан призывают с пониманием относиться к наложенным на них временным ограничениям и не выходить лишний раз на улицу. Но сознательность проявляют, увы, не все — и к нарушителям приходится применять меры принуждения. Насколько строг подход к наказанию в разных странах, разбирались «Известия».

Дома Кихот: как испанцы справляются с эпидемией
Королевство стало второй страной в рейтинге по количеству зараженных COVID-19

Испания

За месяц действия карантина (с 14 марта фактически, с 16-го — официально) в Испании зарегистрировано около 600 000 случаев нарушения режима самоизоляции, по которым полицией оформлены протоколы, предполагающие штрафные санкции.

Первоначально властями были установлены четыре степени серьезности нарушений, размеры денежных взысканий за которые колебались от €100 до €600. Сложно сказать, что пошло не так в испанском королевстве, но к месячному юбилею самоизоляции министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка выпустил циркуляр, согласно которому полиция должна руководствоваться при назначении штрафа законом о безопасности граждан.

V1
Испания
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Javi Julio

Отъявленные «ковидиоты»

В Мадриде 77-летний испанец вышел на улицу, чтобы половить покемонов. Полиция сочла повод неубедительным и напомнила, что «в период карантина охота на динозавров, покемонов и других волшебных животных запрещена»

Маске рад: испанское правительство покупает медицинские товары у мошенников
Загадка М.Д.К. и другие «тайны мадридского двора» в условиях пандемии

Эта норма, известная в народе как «закон о кляпе», запрещает фотографировать полицейских, снимать их на видео, записывать на звукозаписывающие устройства и проявлять прочие виды неуважения к стражам закона под страхом штрафа. Минимальный размер которого — €601, отмечает El País. Если при этом нарушитель «высказывает пренебрежение к агенту», сумма возрастает до €2000, «издевается» — до €3000. В случае «угрозы или применения насилия (в отношении представителя правоохранительных органов), не подпадающих под уголовную ответственность, — до €10400.

Таким образом, от первой, самой легкой категории нарушений министр предложил отказаться, одним росчерком пера переведя их во вторую, более высокооплачиваемую. Генеральная государственная адвокатура (подразделение министерства юстиции) считает предложения МВД не соответствующими нормам законодательства. Возможно, что их оспорят в суде, но процесс разбирательства и подготовки к нему — дело очень долгое.

М2
Испания
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Elsa A Bravo
Полицейские мэры: карантинные лишения и запреты за рубежом
Какие инструменты силовики и законодатели других стран используют против пандемии

Особенно тяжело переносят карантин дети (с собаками гулять можно — с детьми нет). Мэр Барселоны Ада Колау, мать двоих несовершеннолетних, на днях выступила в Facebook с призывом разрешить ребятне хоть на час в день выходить на улицу, но реакции пока нет. Выехать на природу или в летние дома, испанский аналог наших дач, тоже нельзя — штраф €1500.

Канада

Канадские правоохранители получили право ходить по домам с целью проверки соблюдения гражданами карантинного режима. По словам представителей Королевской канадской конной полиции, которой вменяется в обязанность осуществление контроля, агенты в первую очередь должны посещать жилища тех, кто только что прибыл из-за границы и должен провести не менее 14 дней в самоизоляции.

Полицейские информируют граждан о возможных последствиях нарушения карантинного режима. Кара за этот проступок предусмотрена нешуточная — максимальный штраф за несоблюдение условий самоизоляции может достигать $750 тыс. и шести месяцев тюрьмы. Но это в случае, если нарушитель никому не угрожает передачей инфекции. А если же он «подвергает других риску», то рискует получить штраф до $1 млн и/или три года за решеткой.

М3
Канада
Фото: REUTERS/Carlos Osorio
Никаких свадеб и сплошные похороны: как Италия переживает карантин
Врачи и ритуальные конторы не справляются с наплывом пострадавших от эпидемии

Пока, правда, обходится без крайних мер и запредельных сумм. Первое нарушение в провинции Саскачеван было зафиксировано 6 апреля. 23-летняя жительница города Реджайна, получившая положительный результат теста на вирус, не выполнила обязательства по двухнедельному самозаключению в квартире. Это ей обошлось в $2800.

В Бельвиле (провинция Онтарио) 21-летний юноша организовал небольшую тусовку на автомобильной парковке, за что его счет в банке похудел на $880. По словам полицейских, «когда агенты, отреагировавшие на поступившую информацию, прибыли на место происшествия, они увидели пару десятков поставленных близко друг к другу машин и примерно 25 молодых людей, общавшихся и затягивавшихся сигаретами».

Италия

22 марта в стране был принят закон, согласно которому нарушители карантина могут быть оштрафованы на суммы от €400 до €4000. Сбежавшие из изоляции больные коронавирусной инфекцией могут быть приговорены к пяти годам тюремного заключения. Срок действия закона — до 3 мая текущего года.

Своими наблюдениями о соблюдении карантина на Апеннинах поделилась с «Известиями» Надежда, 37-летняя россиянка, вышедшая замуж за итальянца и проживающая более 10 лет в Бари (Апулия):

М4
Италия
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Claudio Furlan

Автор цитаты

«Итальянцы с большим трудом привыкают к мерам социального дистанцирования. В силу своего темперамента они очень контактные, причем в прямом смысле слова: обнимаются и целуются при встрече, треплют детвору по вихрам, ласково погладят по щеке. Разумеется, штрафуют многих. Среди моих знакомых есть несколько человек, которые были остановлены полицией за то, что случайно встретились с друзьями на площади и не могли удержаться от общения: встали кучкой и, активно жестикулируя, обсуждали последние новости»

Германия

В Германии в ближайший понедельник, вероятно, возобновятся занятия в школах, но штрафы за нарушение карантина пока не отменены. Попытка поехать к Балтийскому морю для тех, кто не живет в прибрежной земле Мекленбург — Передняя Померания, может обойтись в €25 тыс.

Штрафы расписаны со знаменитой немецкой педантичностью и пунктуальностью, но размеры их варьируются в разных землях. За одно и то же нарушение — выход из квартиры без достаточного обоснования — в Берлине можно заплатить от €10 до €100, а в Гессене — до €200.

М5
Немецкая школа
Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann

Отъявленные «ковидиоты»

Самое строгое денежное наказание за несоблюдение режима изоляции зафиксировано в Тайбэе (Тайвань) — молодой человек, находившийся в условиях 14-дневного карантина после возвращения из-за границы, решил сходить на дискотеку, за что был оштрафован на 1 миллион тайваньских долларов (€30 тыс.)

Бронебойный порядок: почему в Германии удается сдерживать пандемию
В стране от коронавируса умирают гораздо меньше, чем в других уголках Европы

В Баварии незаконное открытие магазина (если в нем нет обязательного набора товаров первой необходимости) обойдется владельцу в €5000. Несоблюдение установленной дистанции безопасности в 1,5 м — €150. В Бранденбурге оценка такого же «удовольствия» колеблется от €50 до €500. Организаторам частных или публичных мероприятий «светит» штраф от €250 до €2500. В Гамбурге вечеринка обойдется в €1000. Открытие баров и ресторанов в среднем по стране карается штрафом в €4000–5000, а попытка открыть отель — €10 тыс.

Великобритания

В Соединенном Королевстве карантин вводился с большой неохотой. Премьер-министр Борис Джонсон несколько раз говорил об особом пути британцев: «нация переболеет и приобретет иммунитет». Видимо, для того чтобы принять хоть какие-то решительные меры, пришлось заболеть ему самому — сейчас Джонсон уже выздоравливает.

Наказания за нарушения режима пока, по данным The Telegraph, скромные. Полиция, например, имеет право выписывать штрафы участникам многолюдных собраний в размере £60, да и те можно уменьшить вдвое, если заплатить быстро.

М6
Лондон

Лондон, 4 апреля 2020 года

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Gustavo Valiente

Подданные ее величества вообще не очень стремятся соблюдать ограничения, тем более что парки продолжают оставаться открытыми. В стране, как отмечает The Daily Mail, появилось большое количество так называемых «ковидиотов» — лиц, которые не считают нужным обращать внимание на ограничения, связанные с эпидемией: по выходным на лужайках парков можно увидеть людей, пришедших позагорать.

Отъявленные «ковидиоты»

Жительница Рима вывела погулять на площадь свою черепаху. Карабинеры оштрафовали даму на €400. Отличились и французы: в Марселе задержали человека, «выгуливавшего» удава, а в Воклюзе — гражданина с кроликом. И в том, и в другом случае штрафы составили €135

Картина карантина: как выживает Париж во время эпидемии
Во Франции началась третья неделя изоляции

Несмотря на запрет, британцы нередко собираются группами (а разрешено не больше двух), и пока это всё сходит им с рук. Полиции, по словам СМИ, просто не хватает, чтобы уследить за всеми. И в этой ситуации «ковидиоты» досаждают службам охраны порядка, звоня по тревожному телефону 999 с «ковидиотскими» вопросами: «разрешается ли помыть лошадь?», «можно мне ночью ехать на машине?», «покормить бродячую кошку — это нарушение?» и т.п.

Очевидно, выведенный из себя беспечностью британцев министр здравоохранения Мэтт Хэнкок (как и его босс с Даунинг-стрит, уже переболевший COVID-2019) выступил с заявлением, что «правительство приняло закон об ограничениях, а не выступило с советами гражданам, которые можно не исполнять».

Франция

Жесткие ограничения в стране были введены 17 марта. Нижний предел штрафов установлен на уровне €135 — для всех, кому не удастся доказать правомерность своего присутствия на улице. Это на первый раз. «Рецидивисты» могут получить квитанцию на €3700.

М7
Париж
Фото: ТАСС/Арина Лебедева

Отъявленные «ковидиоты»

Житель французского департамента Атлантическая Луара решил пошутить над полицейскими, пролетавшими в вертолете. Парень оголил ягодицы и продемонстрировал зад силовикам. Жандармский патруль (уже на джипе) отыскал его и обязал уплатить дважды по €135. Первый раз — за отсутствие сертификата, разрешающего выйти на улицу, второй — за прогулку по месту, где находиться запрещено указом о карантине

Семьям разрешается совершать пешие прогулки на расстояние не более 1 км от дома. Не возбраняется выгуливать собаку, но не дольше чем один час. Карантинные нормы будут действовать до 11 мая и могут быть продлены.

В Сент-Этьене в начале апреля полиция накрыла компанию из двадцати человек, вознамерившихся устроить пикник с барбекю. Увидев приближающихся ажанов, участники веселья разбежались и попрятались, но через двадцать минут, решив, что опасность миновала, вернулись. Вернулась и полиция, выписав протоколы каждому на €135.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Уорнер бразерс» не представляет: как Лос-Анджелес переживает пандемию
Горожане и голливудские звезды адаптируются к новой жизни в условиях пандемии
Креатив на неволе: как люди развлекают себя и других в изоляции
Бороться с карантинной рутиной миру помогает творческое начало и чувство юмора

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020