Маске рад: испанское правительство покупает медицинские товары у мошенников

Испания с тяжелейшими потерями преодолевает коронавирусный кризис. И пока врачи пытаются остановить распространение болезни и рискуют жизнями, кое-кто в Мадриде торопится нажиться на общенациональной трагедии. Разразившийся скандал с закупками испанским правительством средств индивидуальной защиты и экспресс-тестов на коронавирус — самый свежий пример такого циничного отношения к собственной стране. Подробности — от корреспондента «Известий» с места событий.

Испания остается европейским лидером по заболеваемости коронавирусом. Согласно официальной информации на утро 15 апреля, в стране насчитывалось 174 060 заболевших и 18 255 погибших от «уханьской пневмонии». Карантин, введенный 16 марта, дважды продлевался. Предполагается, что он будет снят 26 апреля. Власти утверждают, что пик пандемии пройден, начинается спад и всё скоро будет хорошо.

Заявления радуют, но только тех, кто забыл, что обещанного массового тестирования населения как не было, так и нет. Зато есть информация о реквизиции у компании Siemens Gamesa Renewanle Energy (SGRE) 2 тыс. экспресс-тестов, которые фирма приобрела в Германии и с помощью которых намеревалась проверить всех своих сотрудников на COVID-19. Сотрудники компании возмущены — предприятие побеспокоилось об их здоровье, но в испанском минздраве решили, что есть места, где тесты нужнее. Формально правительство имеет на это право, ибо в стране — чрезвычайная ситуация, при которой государственные интересы превыше частных.

исп Экстренное заседание кабинета министров Испании 27 марта 2020 года Фото: REUTERS/Moncloa Palace/J.M Cuadrado

Фактически же глава министерства здравоохранения Сальвадор Илья стремится загладить промахи и прикрыть вскрывшиеся недавно скандалы позитивной информацией, подправив заодно и собственный имидж.

Получается, впрочем, пока довольно плохо. Слова «коррупция» и «сомнительное посредничество» с новой силой замелькали на страницах СМИ вокруг имени главного медика страны и дворца Монклоа (где заседает правительство) в целом.

Три недели назад испанскую общественность всколыхнуло известие, что обещанное руководством страны поголовное тестирование переносится на неопределенный срок: «закупленные 640 тыс. тестов испанское правительство вернет фирме-поставщику, поскольку их эффективность оказалась намного ниже заявленной, а значит, не может принести достоверные результаты».

Заявление должно было подчеркнуть принципиальную позицию кабинета Педро Санчеса — в заботе о народе не может быть мелочей, и некачественные продукты (30% эффективности вместо заявленных 80%) мы использовать не будем. При этом в правительстве по нечаянности забыли упомянуть, что китайская сторона в свое время представила испанцам список из четырех компаний, имеющих лицензию на поставку товаров медицинского назначения, но в Монклоа по известным только им причинам решили покупать всё у пятой, Shenzhen Bioeasy Biotechnology, соответствующего сертификата не имеющей.

Газеты мгновенно установили, что продукция приобреталась через испанскую фирму-посредника. Это в правительстве опровергать не стали, но от предания гласности названия «соединяющего звена» воздержались.

Прошло три недели, и стало понятно, почему. Выяснилось многое, хотя еще не всё.

Фирма без персонала

« Часть материалов была приобретена в Китае благодаря посредничеству фирмы FCS Select Products SL, коммерческого предприятия, которое возглавляет М.Д.К. », — сообщил своим читателям информационный портал El Confidencial.

Когда в испанских СМИ некую персону обозначают лишь инициалами, это свидетельствует лишь об одном: человек в разработке у правоохранительных органов. Обнародовать его имя нельзя (нарушение тайны личной жизни и презумпции невиновности), но показать, что «мы знаем много такого, о чем еще не время говорить вслух» нужно.

Как и следовало ожидать, основания для публикации инициалов обнаружились уже в следующей строке: «глава компании была приговорена в 2015 году к 10 месяцам и 16 дням тюремного заключения за мошенничество». Отсидки деловая женщина избежала, поскольку впервые оказалась на скамье подсудимых, а назначенный ей срок не превышал двух лет, что позволило объявить наказание условным. Но штраф €66 980 выплатить пришлось.

« Решение дворца Монклоа использовать этого поставщика удивляет, потому что FCS Select Products до сих пор не имела отношения к сектору медицинской продукции , — подчеркивает корреспондент El Confidencial Хосе Мария Ольмо. — Она занимается разработкой и запуском на азиатском рынке маркетинговых кампаний для производителей джинов, водок и других алкогольных напитков высокого класса, как это уточняется на сайте предприятия».

исп Маски, приобретенные компанией FCS Select Products в Китае Фото: elconfidencial.com

Юридическим адресом испанского предприятия числится городок Сан-Кугат-дель-Вальес (провинция Барселона), а филиал зарегистрирован в китайском городе Гуанчжоу . Всё вроде бы легально. За исключением маленького нюанса: в декларации за 2018 год (а это самые свежие фискальные данные, период отчетности по доходам 2019 года завершится в июне нынешнего. — «Известия») заявлено, что компания не имеет сотрудников.

На вопросы, заданные правительству, СМИ ответа не получило, Сальвадор Илья же напомнил всем и каждому, что «в апреле в Испанию поступит 5,5 млн экспресс-тестов на коронавирус». Название фирмы-посредника, при участии которого эти миллионы закупаются, опять осталось в тайне , что дает основания полагать: FCS Select Products — не единственная компания, через которую проходят сделки на китайском рынке.

Кстати, участие в сделке FCS установить удалось довольно легко . В понедельник Испания предприняла робкую попытку начать новую жизнь — правительство разрешило вернуться к работе некоторым предприятиям, производящим продукцию не первой необходимости. Предполагая, что количество пользователей общественного транспорта сильно вырастет, кабинет Санчеса распорядился бесплатно раздавать маски на станциях метрополитена всем, собирающимся совершить поездку.

На распространяемых масках значилось не только имя производителя, но и фирмы посредника, благодаря которому товар попал на территорию пиренейского королевства. Никто не гарантирует, что тщательно скрываемое название компании, стоящей между испанским правительством и продавцами (необязательно производителями) экспресс-тестов, не проявится однажды подобным образом.

Мальтийский след

На следующий день после публикации в El Confidencial в пожар скандала новых дров подбросила El Mundo, рассказавшая своим читателям, что «правительственные структуры приобрели масок на €20 млн у предприятий, зарегистрированных в офшоре на Мальте». Среди «структур» упоминалось министерство транспорта, проведшее как минимум три сделки, самая крупная из которых — на сумму €12 млн . Платежи с испанской стороны были проведены со счетов компании Adif, обеспечивающей функционирование испанских железных дорог. Две другие госкомпании, участвовавшие в сделках — Управление портами государства и Государственная почтовая служба.

По данным Международного консорциума журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists — ICIJ), посредниками в операциях были несколько мальтийских фирм, работающих под патронажем зарегистрированной в Сарагосе (Испания) Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. «Мальтийцы», в свою очередь, приобретали продукцию в Китае не напрямую, а через посредников в Гонконге, так что кто и сколько «наварил» бюджетных денег на этих сделках, сказать пока не представляется возможным.

исп Маска FFP2 Фото: TASS/DPA/Karl-Josef Hildenbrand

Но исходные данные впечатляют: в онлайн-магазине Alibaba маски FFP2, о которых идет речь в контрактах испанского правительства, можно купить в среднем за €0,64–0,84. И это — если очень мелкими партиями. Тремя договорами, упомянутыми выше, предусмотрена закупка 5 млн экземпляров товара. Даже не вспоминая о скидках, которые обязательны при столь крупном опте, можно легко подсчитать, что посредникам досталось никак не менее 300% стоимости продукта.

Публичной огласке договоренности преданы не были. Хотя именно для контроля расхода государственных средств и был еще в годы правления премьера Мариано Рахоя создан так называемый портал прозрачности.