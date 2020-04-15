Частный обмен: что известно о российских школьниках, оказавшихся в США

Около 70 российских школьников, находящихся сейчас в США, могли столкнуться с трудностями из-за того, что программа, в рамках которой они въехали в страну, была приостановлена в связи со вспышкой коронавируса. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили в МИД РФ со ссылкой на информацию, полученную от Госдепартамента. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что речь идет об организованной США программе по обмену, американская сторона эту информацию не подтверждает, настаивая, что дети въезжали в страну в частном порядке. В Минпросвещения, в свою очередь, указывают, что ни учащиеся, ни их родители пока официально за помощью не обращались . Подробнее о том, что известно об этой ситуации, и о том, кто вообще в таких случаях отвечает за благополучие детей, — в материале «Известий».

Несколько десятков неизвестных школьников

О том, что в США находится около 70 российских школьников, которые приехали в страну с образовательными целями и, возможно, столкнулись с затруднениями из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, во вторник, 14 апреля, сообщил российский МИД.

— На фоне сообщений о резкой вспышке заболеваемости коронавирусом в США неожиданно появилась еще одна весьма тревожная новость. Выяснилось, что в сложном положении там оказались несколько десятков российских школьников, выехавших прошлой осенью из различных регионов России для обучения в американских учебных заведениях, — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В дипломатическом ведомстве уточнили, что о сложившейся ситуации узнали от представителей Госдепартамента США и данных о самих школьниках у них нет, поскольку американская сторона не сообщила никаких подробностей.

Захарова Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Уточняется, что речь идет о детях, въехавших в страну в рамках программы Secondary Education Program , которую, считает Мария Захарова, «курирует сам Госдеп» . Сейчас программа, по словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, была свернута.

В МИД РФ также уточнили, что в 2014 году Россия уже вышла из межгосударственной программы по обмену школьниками, FLEX, и обвинили представителей американской стороны в том, что после этого они продолжили «действовать тайком».

За помощью не обращались

При этом школьники, скорее всего, прибыли в США частным порядком, а не в рамках официальных программ обмена . Официально за помощью ни они, ни кто-либо из их представителей пока не обращались , сообщили «Известиям» в Министерстве просвещения. Там отметили, что официальные программы обмена между странами действительно были прекращены в 2014 году, сейчас никаких обращений от самих учащихся, выехавших в США с образовательными целями, или от их родителей в ведомстве не получали. Их контакты Минпросвещения ищет совместно с МИД РФ .

Программы, о которых идет речь, не предполагают финансирования со стороны Госдепартамента США, а участвующие в них учащиеся не получают финансовой помощи от правительства Соединенных Штатов, пояснили «Известиям» в посольстве США в Москве. Там заверили, что, несмотря на это, Вашингтон продолжит оказывать им поддержку и содействие.

— Государственный департамент США работает над тем, чтобы все иностранные граждане, находящиеся в настоящее время в Соединенных Штатах, имели доступ к точной и своевременной информации, позволяющей им вернуться в свои родные страны, если они того пожелают, — заявила «Известиям» пресс-атташе посольства США в Москве Ребекка Росс.

посольство Здание посольства США в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По данным Ребекки Росс, на 6 апреля в США находился 51 старшеклассник из России, проходящий обучение по программам, финансируемым частными спонсорами.

— Мы понимаем, что некоторые из этих школьников высказали своим спонсорам желание вернуться в Россию и сейчас работают непосредственно над этим через своих спонсоров, — отметила дипломат.

Собеседница издания также уточнила, что в понедельник, 13 апреля, посольство напрямую обратилось в МИД РФ с информацией по этому вопросу.

В посольстве РФ в США «Известиям» рассказали, что к ним уже поступило несколько обращений от несовершеннолетних граждан, оказавшихся в Штатах.

— Мы будем оказывать и уже оказываем им помощь по мере наших сил, — заявили «Известиям».

Подробностей о том, какую именно помощь и скольким гражданам оказывает сейчас дипмиссия, там не предоставили. Источник в российских дипломатических кругах также рассказал изданию, что американцы так и не предоставили властям РФ подробную информацию о школьниках, оказавшихся в США по частным программам обучения.

Условия обмена

Во внешнеполитическом ведомстве уже упрекнули представителей принимающей стороны в том, что выезд детей за границу не был согласован с российскими властями, а принимающая сторона не предоставила списков и информации об их месте пребывания.

В США действительно существует официальная программа, в рамках которой учащиеся могут получить специальную визу и приехать учиться в американской школе по обмену. Однако она не предполагает прямого финансирования участников .

Принять участие в программе в частном порядке могут те, кто хотел бы отправить ребенка для временного обучения в учебных заведениях США с проживанием в принимающей семье. Для этого у учащегося должен быть собственный спонсор, готовый оплатить поездку . Те, кто соответствует условиям программы, получают специальную визу J-1 для пребывания в стране.

школа Фото: Global Look Press/Jim West

По условиям принять участие в ней могут дети в возрасте от 16 до 18 лет, ранее не учившиеся в США и готовые провести за рубежом как минимум один семестр с проживанием в принимающей семье или в общежитии школы. За этот выбор, а также за проверку благонадежности принимающей семьи из предоставленного списка и наличие у несовершеннолетнего супервайзера, к которому ребенок может обратиться, отвечает его спонсор.

Большинство существующих школьных программ обмена сегодня являются государственными, возможен также обмен между самими школами, пояснила «Известиям» аналитик Института образования проектно-учебной лаборатории «Развитие университетов» Екатерина Минаева.

— Если мы говорим про частные программы, то ответственной за учащихся является школа. Если про государственные — то государство. Но вся организационная часть таких программ в целом одинаковая . Их длительность обычно составляет полгода-год, иначе школьникам потом сложно встроиться в образовательный процесс по возвращении. Например, раньше существовала годовая программа FLEX, она финансировалась американским правительством (была прекращена по инициативе российской стороны в 2014 году. — «Известия»), — отметила эксперт.

В то же время ученики по обмену — не самая большая группа учащихся за рубежом среди школьников. Большинство просто едут учиться в заграничных частных школах. По краткосрочным программам, рассчитанным на полгода-год, чаще за границу уезжают студенты, уточняет эксперт.