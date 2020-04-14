В Минпросвещения прокомментировали ситуацию с российскими школьниками в США

Госпрограммы образовательного обмена между Россией и США были прекращены еще в 2014 году. Об этом «Известиям» сообщили в Министерстве просвещения России 14 апреля.

В настоящее время министерство совместно с МИД России и регионами пытается разыскать контакты школьников, которые могли отправиться в США по частным программам, чтобы оказать им возможную помощь и поддержку семьям.

Ни школы, ни родители, ни другие возможные участники этих нелегальных обменов в Министерство просвещения России не обращались.

Ранее 14 апреля сообщалось, что в США оказались в сложной ситуации 74 школьника из России, которые прибыли туда в рамках учебной программы, закрытой из-за коронавируса.

Старшеклассники приехали из России в США в рамках программы Secondary School Student Program, которая в настоящее время сворачивается из-за пандемии коронавируса. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, принимающая сторона не заявила о своей ответственности за подростков и не предоставила списков и информации о месте их пребывания.

В настоящий момент министерство добивается предоставления подробной информации о старшеклассниках из России, а также контактных данных тех, кто отвечал за их пребывание в США. Для розыска детей делается всё возможное, добавила Захарова.

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