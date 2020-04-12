МИД рассказал о материальной помощи застрявшим за рубежом россиянам

Более 37 тыс. россиян, находящихся за рубежом, подали заявки на материальную помощь. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщил МИД России.

По данным ведомства, выплаты одобрены уже для 6 тыс. человек. Как говорится в сообщении министерства в Facebook, по состоянию 8:00 12 апреля в МИД из Минкомсвязи России поступили сведения о 37 382 гражданах, подавших заявление на Едином портале госуслуг о необходимости выплат (с членами семей — 54 794 граждан).

По 31 946 заявлениям данные сверены с МВД России и Минтрансом России, 5436 заявлений находятся в обработке. «4058 заявлений признано соответствующими требованиям, по ним принято положительное решение о выплатах на 6088 человек, включая членов семей заявителей», — добавили в МИДе.

Говоря о том, почему не приходят выплаты, положенные по постановлениям правительства РФ, МИД обратил внимание на ошибки, допускаемые гражданами при заполнении заявлений на портале госуслуг. Могут быть неверно указаны номера билетов на возвращение в РФ, не те паспортные данные или информация платежных карт.

Также бывает и то, что заявления на материальную помощь дублируют друг друга, так как поданы одновременно двумя и более членами семьи.

9 апреля в МИДе заявили о получении материальной помощи более 4 тыс. россиян, оказавшихся в сложной ситуации за рубежом из-за пандемии коронавируса.

Ранее в марте из-за ограничительных мер, введенных странами на фоне пандемии коронавируса, многие россияне оказались заблокированными в других странах и не могли самостоятельно вернуться на родину. Проработкой возвращения граждан на родину занимается специальная рабочая группа.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выздоровел 1291 человек, число летальных исходов — 130.

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