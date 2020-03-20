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Росавиация сформировала рабочую группу по эвакуации россиян

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Фото: Global Look Press/Hugo Amaral/Keystone Press Agency
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В Росавиации сформирована рабочая группа по вопросам возвращения российских туристов на родину из других стран в связи с введенными мерами по нераспространению коронавируса. Об этом говорится на сайте ведомства 20 марта.

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Возглавил рабочую группу первый замминистра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько.

В состав группы вошли представители Минтранса и Росавиации, а также МИДа, Ростуризма, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», российских авиакомпаний «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и московских аэропортов.

«В ежедневном режиме на постоянной основе будет осуществляться взаимодействие с российскими и иностранными авиакомпаниями, авиационными властями иностранных государств, загранучреждениями МИД России для оперативного решения вопросов перевозки российских граждан», — сказано в сообщении.

Для обращения россиян, оказавшихся в трудной ситуации за рубежом, организованы круглосуточные горячие линии Ростуризма и МИДа.

Также в ведомстве посоветовали гражданам воздержаться от поездок за рубеж в ближайшее время. С аналогичной рекомендацией ранее выступили и в Ростуризме, отметив, что всё больше государств закрывают свои границы из-за вспышки коронавируса, причем делают это без предупреждения. В результате иностранцы оказываются заблокированными на территории этих государств.

Наиболее сложная ситуация с возвращением россиян на родину сложилась в Черногории, Молдавии, на Филиппинах, отмечала представитель МИД РФ Мария Захарова. Так, с 16 марта более тысячи соотечественников не могут вылететь из Тивата из-за решения Подгорицы закрыть границы, в результате люди фактически остались на улице. Договорится с черногорскими властями удалось только 18 марта, 19-го в Москву вылетел первый самолет с россиянами. Люди еще остаются в Тивате под дверьми закрытого аэропорта.

По данным Ростуризма, за границей находятся около 100 тыс. организованных туристов из РФ, большинство из них — в Турции, Юго-Восточной Азии и странах Карибского бассейна.

Путешественникам настоятельно рекомендуется сообщить о себе в консульства и российские посольства и поддерживать связь с туроператорами и авиакомпаниями.

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