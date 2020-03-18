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Ростуризм подсчитал число российских туристов за рубежом

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Около 100 тыс. организованных туристов из России находятся за рубежом, большинство из них — в Турции, Юго-Восточной Азии и странах Карибского бассейна. Об этом заявили в Ростуризме 18 марта.

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Из стран, которые еще не закрыли границы, россияне возвращаются на родину планово, по приобретенным билетам.

Однако в связи с тем, что многие государства уже ограничили пассажирское сообщение с другими странами из-за распространения коронавируса, Ростуризм настоятельно рекомендует заявить о себе в консульства и российские посольства, а также поддерживать связь с туроператорами и авиакомпаниями, чтобы проработать варианты их возвращения в РФ.

«Организованные туристы вернутся в Россию либо в соответствии с ранее выписанными билетами, либо туроператор предложит в случае наличия такой возможности, альтернативные варианты вылета», — сообщили в Ростуризме «Известиям».

В ведомстве заверили, что все проблемные случаи возвращения в Россию решают в индивидуальном порядке в координации с Росавиацией, Минтрансом, МИДом и туроператорами. Организована круглосуточная «горячая линия», куда можно обратиться за консультацией, а также электронная «горячая линия» для турбизнеса.

Ранее в этот день стало известно, что более тысячи россиян застряли в Черногории из-за решения Подгорицы закрыть границы. Власти страны не разрешают российским авиакомпаниям забрать туристов и требуют взамен бесплатно доставить в Тиват 50 своих граждан, находящихся в Москве.

Ранее в Ростуризме рассказали, как вернуть деньги за путевки в связи с ограничениями на фоне распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 17 марта, всего в мире подтверждено свыше 184 тыс. случаев заболевания, скончались 7529 человек.

В России подтверждено 114 случаев заболевания, из них два — у граждан КНР и один — у итальянца.

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