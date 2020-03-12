В Ростуризме оценили объем падения выездного туризма из-за COVID-19

Российский выездной туризм сократился на 60% из-за распространения эпидемии коронавируса. Об этом в четверг, 12 марта, сообщила журналистам руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на международной выставке «Интурмаркет».

«Ситуация с коронавирусом действительно беспрецедентная. Мировая и российская туриндустрия с подобным еще не сталкивались. По рынку РФ сейчас идет серьезное падение. Единственное направление, где мы существенного спада не видим — это внутренний туризм», — приводит «РИА Новости» слова Догузовой.

Она считает, что из-за сложившейся ситуации граждане РФ все чаще будут ездить по России и Ростуризм, в свою очередь, будет помогать соотечественникам открывать малоизвестные направления в родной стране.

«Однако по выездному и въездному туризму мы наблюдаем существенное падение. По выездному туризму этот показатель составляет порядка 60%. Что касается въездного туризма, то падение вышло на уровень 25-30%, что тоже понятно и объяснимо», — отметила Догузова.

По ее словам, еще рано подводить окончательные итоги. Все будет зависеть от того, насколько быстро мир справится с распространением коронавируса.

11 марта Ростуризм и Росавиация организовали взаимодействие авиакомпаний и туроператоров, чтобы все стороны могли договориться и согласовать условия сотрудничества. Дело в том, что многие перевозчики сейчас приостанавливают полеты в зарубежные страны, в то время как агентства уже выкупили рейсы по невозвратным тарифам.

5 марта стало известно, что объем бронирований россиянами туров на лето упал на 20–25% из-за вспышки вируса SARS-CoV-2 и геополитической напряженности.

28 февраля в ассоциации туроператоров России заявили, что примерные потери российского выездного туризма от коронавируса COVID-19 составили 27 млрд рублей. Данные были представлены без учета отмены рейсов по итальянским направлениям.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По данным ВОЗ, число зараженных в мире превысило 124,5 тыс. человек в 118 странах, умерло 4607 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. В ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.