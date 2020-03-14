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Как вернуть деньги за путевки рассказали в Ростуризме

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Ростуризм объяснил путешественникам механизм возврата средств за туры и билеты в связи с ограничениями, действующими в связи с распространением коронавируса нового типа. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

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Путешественник может потребовать возврата суммы и расторжения договора в случае поездки в страну, где действует режим угрозы безопасности туристов. Если же в отношении страны не действует такой режим, то человек вправе потребовать расторжения договора, «в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора», — говорится в сообщении.

В последнем случае турист должен возместить оператору понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором.

Для возврата средств следует обратиться по месту приобретения услуг. При несогласии с туроператором в вопросе размера вычета, можно обратиться в суд.

Россия ограничит авиасообщение со странами ЕС, Швейцарией и Норвегией с 16 марта. Исключениями являются регулярные рейсы из Москвы в столицы стран — членов ЕС, которые осуществляются через терминал F аэропорта Шереметьево.

В Российском союзе туриндустрии считают, что такое ограничение может привести к массовым банкротствам туристических операторов. Предполагается, что ситуация будет более кризисной, чем в 2014 году.

12 марта в Ростуризме оценили объем падения выездного туризма из-за эпидемии коронавируса. Предполагается, что этот показатель уже сократился на 60% и продолжает падение.

11 марта Ростуризм и Росавиация организовали взаимодействие авиакомпаний и туроператоров, чтобы все стороны могли договориться и согласовать условия сотрудничества на фоне распространения коронавируса и его последствий

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