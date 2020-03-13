В РСТ оценили последствия из-за ограничения авиасообщения России с ЕС

Ограничение авиаперевозок из России в страны Евросоюза может повлечь за собой массовый уход туристических операторов с рынка. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«После закрытия авиасообщения со странами ЕС будет просто массовый падеж, так как ситуация может оказаться покруче, чем во время волны ухода с рынка туроператоров в 2014 году», — заявила Тюрина.

Она подчеркнула, что россияне уже повсеместно отказываются от туров по различным направлениям, даже по морским круизам. Туристическая отрасль, по ее мнению, оказалась в тупике.

«Появляется всё больше направлений, при отказе от которых туроператоры по закону обязаны вернуть деньги туристам за вычетом фактически понесенных расходов, но при этом самим туроператорам ни гостиницы, ни авиакомпании деньги не возвращают», — добавила Тюрина.

Ранее в этот же день стало известно, что Россия ограничит авиасообщение со странами ЕС с 16 марта. Исключения составят регулярные полеты из Москвы в столицы стран — членов ЕС, которые осуществляются через терминал F аэропорта Шереметьево. Кроме того, чартеры будут осуществлять вывозные рейсы.

12 марта в Ростуризме оценили объем падения выездного туризма из-за эпидемии коронавируса. Предполагается, что этот показатель сократился на 60%. Не исключено, что из-за последствий коронавируса около 20% туркомпаний РФ могут закрыться.

28 февраля в Ассоциации туроператоров России заявили, что примерные потери российского выездного туризма от коронавируса COVID-19 составили 27 млрд рублей. Вместе с тем ранее в АТОР предрекали еще большие убытки, которые понесет отрасль, если ситуация с эпидемией затянется.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.