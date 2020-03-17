Стали известны требования Черногории для эвакуации россиян

Черногория пообещала выдать разрешение на эвакуацию россиян, если из Москвы в Тиват без билетов, за счет российских авиакомпаний, будут доставлены 50 черногорцев. Об этом 17 марта сообщил источник «Известий».

Отмечается, что все россияне, находящиеся в Черногории, имеют билеты на рейсы российских авиакомпаний, но не могут вернуться на родину из-за запрета Подгорицы. Ранее из-за коронавируса Черногория ограничила международное сообщение, и теперь на все вылеты нужно разрешение.

Из сообщения властей Черногории следует, что они готовы выпустить россиян, имеющих билеты на рейсы российских авиакомпаний, только если будет обеспечен бесплатный перелет черногорским гражданам из Москвы этими авиакомпаниями.

«Аэрофлот», у которого в Черногории более сотни пассажиров, обратился за содействием к Россавиации и МИДу России. «Победа» сообщила, что на черногорской территории остаются более 1 тыс. ее пассажиров. Не смогла получить разрешение от Подгорицы на эвакуацию россиян и авиакомпания S7.

В Росавиации отметили, что делают все возможное, чтобы ускорить процесс одобрения вылета от черногорских властей.

17 марта стало известно, что в Черногории выявили два первых случая заражения коронавирусом. COVID-19 впервые появился в конце года в Ухане. Сейчас заболевание захватило всю Европу и большинство стран мира. Заразились более 170 тыс. человек, погибли около 7 тыс.