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В Евросовете оценили ограничение въезда в ЕС из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Лидеры 27 страны, входящих в Евросоюз, приняли запрет на допуск иностранцев в ЕС и в Евросовете оценили это решение. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает «РИА Новости».

«Для сдерживания распространения вируса мы решили усилить наши внешние границы путем ввода согласованного временного ограничения на не вызванные необходимостью поездки в ЕС на 30 дней в соответствии с предложением Европейской комиссии», — сказал председатель Евросовета Шарль Мишель.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что все государства ЕС будут самостоятельно контролировать исполнение этого запрета.

«Это решение было поддержано всеми и будет реализовываться немедленно», — подчеркнула президент ЕК.

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Ранее в этот же день лидеры стран Евросоюза объявили немедленный запрет на въезд в страны содружества гражданам других государств из-за распространения коронавируса.

Накануне, 16 марта, Еврокомиссия предложила ввести временный запрет на въезд в Евросоюз на 30 дней за исключением неотложных поездок. Президент России Владимир Путин считает, что данные меры предосторожности абсолютно оправданы.

Кроме того, в тот же день, правительство России приняло решение ограничить въезд иностранцам из-за угрозы коронавируса, а премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил положение о координационном совете при российском правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории страны.

Вместе с тем, во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали увеличение количества смертей от коронавируса в Европе. Специалисты исходят из того, что многие страны ЕС находятся на начальной стадии эпидемии.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По сведениям Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.

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