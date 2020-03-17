Прямой эфир
Сюжет:

Число заразившихся коронавирусом во Франции превысило 7 тыс. человек

0
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За минувшие сутки число заразившихся коронавирусом во Франции увеличилось более чем на тысячу — 7730, умерли 175 человек. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает BFM TV.

Телеканал отмечает, что эти данные могут не отражать реальное число инфицированных.

Шок в руку: как мировая экономика споткнулась о COVID-19 и нефть
Восстановление будет долгим и начнется не ранее второго полугодия, считают эксперты

Накануне сообщалось о 6,6 тыс. человек, заразившихся коронавирусом, и 148 погибших.

Власти Франции в связи с быстрым распространением вируса запретили массовые мероприятия, работу кафе, ресторанов, кинотеатров и всех магазинов, за исключением продуктовых.

В понедельник президент страны Эммануэль Макрон сообщил о введении ограничений на перемещение граждан внутри страны.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По данным международного статистического бюро Worldometers на 17 марта, во всем мире заразились 186,6 тыс. человек, умер 7471.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
За сутки в мире заболели коронавирусом почти 14 тыс. человек
Генконсульство Италии в России приостановит выдачу шенгенских виз

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020