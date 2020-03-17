Число заразившихся коронавирусом во Франции превысило 7 тыс. человек

За минувшие сутки число заразившихся коронавирусом во Франции увеличилось более чем на тысячу — 7730, умерли 175 человек. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает BFM TV.

Телеканал отмечает, что эти данные могут не отражать реальное число инфицированных.

Накануне сообщалось о 6,6 тыс. человек, заразившихся коронавирусом, и 148 погибших.

Власти Франции в связи с быстрым распространением вируса запретили массовые мероприятия, работу кафе, ресторанов, кинотеатров и всех магазинов, за исключением продуктовых.

В понедельник президент страны Эммануэль Макрон сообщил о введении ограничений на перемещение граждан внутри страны.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По данным международного статистического бюро Worldometers на 17 марта, во всем мире заразились 186,6 тыс. человек, умер 7471.