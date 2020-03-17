Генконсульство Италии в России приостановит выдачу шенгенских виз

Генеральное консульство Италии в России из-за ситуации с коронавирусом нового типа с 18 марта приостанавливает выдачу шенгенских виз. Об этом сообщается на странице в Facebook посольства во вторник, 17 марта.

Дипломаты отметили, что временно отменяется оказание стандартных консульских услуг и все сделанные онлайн-записи аннулируются.

«В то же время гарантируется оказание основных услуг итальянским гражданам, а именно: неотложная выдача паспортов; Emergency travel documents (ETD) (временный проездной документ); оказание срочной консульской помощи гражданам Италии», — говорится в сообщении.

Однако выдача виз, как заявили в генконсульстве, временно прекращается.

«Все желающие в настоящий момент могут обращаться в итальянские визовые центры VMS. Процедура выдачи виз может потребовать больше времени в связи с сокращением числа сотрудников, задействованных в обработке документов», — добавили дипломаты.

Ранее в этот же день стало известно, что российские консульства и диппредставительства временно приостанавливают прием документов, оформление и выдачу всех видов виз. В МИД РФ подчеркнули, что все меры временные и обусловлены особыми обстоятельствами, связанными с распространением коронавируса.

16 марта правительство России приняло решение ограничить въезд иностранцам из-за угрозы коронавируса.

Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил положение о координационном совете при российском правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории страны. Россия также ограничила авиасообщение со странами ЕС из-за коронавируса.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря в китайском городе Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По данным международного статистического бюро Worldometers на 17 марта, во всем мире заразились 186,6 тыс. человек, умер 7471. По состоянию на 17 марта, в России отмечено 114 случаев заболевания коронавирусом.