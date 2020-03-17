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Посольство допустило эвакуацию россиян из Франции самолетами МЧС

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Россия рассматривает возможность эвакуации своих граждан из Франции самолетами МЧС в случае запрета властями этой страны регулярных рейсов в РФ. Об этом во вторник, 17 марта, посольство РФ в Париже сообщило на своей странице в Faceebook.

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В настоящее время есть возможность приобрести билеты на рейсы из Парижа в Москву авиакомпании «Аэрофлот», вылетающие из терминала 2С аэропорта Руасси — Шарль де Голль. Билеты можно купить в том числе и «в результате зачета аннулированных рейсов «Аэрофлота» из Лиона, Ниццы и Марселя».

С выкупленными билетами можно попытаться вылететь и более ранними рейсами.

«На данный момент также имеется возможность вылета в Россию авиакомпанией «Белавиа» транзитом через Минск, поскольку власти Белоруссии пока не закрыли россиянам въезд на свою территорию», — добавили в дипмиссии.

Вся Франция ранее во вторник перешла в режим карантина, жителям предписано сократить до минимума перемещения по улице.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон выступил с телевизионным обращением к нации. Он рассказал, что границы Европейского союза и стран Шенгенской зоны будут закрыты с 17 марта на срок до 30 дней, и на 15 дней вступит в силу ограничение по передвижению людей по территории страны.

14 марта премьер-министр страны Эдуар Филипп распорядился о закрытии ресторанов, кинотеатров, баров и клубов.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным ВОЗ на 17 марта, подтверждены свыше 173 тыс. случаев заболевания, скончались 7019 человек.

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