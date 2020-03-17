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МИД создал штаб для помощи россиянам за рубежом на фоне ограничений из-за вируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Создан координационный штаб для оказания помощи россиянам, оказавшимся за рубежом на фоне ограничений по противодействию распространению коронавируса. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства во вторник, 17 марта.

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Как следует из сообщения, ранее во вторник состоялось оперативное совещание под председательством главы МИДа Сергея Лаврова по вопросу обеспечения интересов российских граждан, оказавшихся в затруднительной ситуации,

«Подчеркнута необходимость принятия российскими дипломатическими представительствами исчерпывающих мер для оказания содействия в решении логистических вопросов росгражданам, желающим вернуться на Родину», — отметили в МИДе. Руководить штабом будет замглавы МИД Олег Сыромолотов.

В МИДе просят оказавшихся в сложном положении россиян связаться с ближайшим российским загранучреждением и сообщить о себе и обстоятельствах. Это можно сделать по номерам телефонов экстренной связи или через соцсети министерства.

«Кроме того, в круглосуточном режиме работают оперативные дежурные ДСКЦ, которым вы можете передать всю информацию по телефонам: +7(495) 587 88 60, +7(499) 244 19 77, +7 (499) 244 19 88, +7(499) 244 28 47, а также через мессенджер WhatsApp на номер +7 985 046 52 97», — добавили в МИДе.

Россияне могут оставлять сообщения о себе в аккаунтах ведомства в различных социальных сетях. В странах, где есть возможность выезда в Россию, надо воспользоваться ею, отметили в МИДе.

На фоне распространения по странам мира нового коронавируса государства принимают меры — от отмены авиасообщения до закрытия границ. Так, ранее в марте в РЖД приняли решение временно отменить курсирование поездов в города Украины и Молдавии. Аналогичный запрет коснулся и отправления поездов в Латвию.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.

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