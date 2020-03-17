МИД создал штаб для помощи россиянам за рубежом на фоне ограничений из-за вируса

Создан координационный штаб для оказания помощи россиянам, оказавшимся за рубежом на фоне ограничений по противодействию распространению коронавируса. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства во вторник, 17 марта.

Как следует из сообщения, ранее во вторник состоялось оперативное совещание под председательством главы МИДа Сергея Лаврова по вопросу обеспечения интересов российских граждан, оказавшихся в затруднительной ситуации,

«Подчеркнута необходимость принятия российскими дипломатическими представительствами исчерпывающих мер для оказания содействия в решении логистических вопросов росгражданам, желающим вернуться на Родину», — отметили в МИДе. Руководить штабом будет замглавы МИД Олег Сыромолотов.

В МИДе просят оказавшихся в сложном положении россиян связаться с ближайшим российским загранучреждением и сообщить о себе и обстоятельствах. Это можно сделать по номерам телефонов экстренной связи или через соцсети министерства.

«Кроме того, в круглосуточном режиме работают оперативные дежурные ДСКЦ, которым вы можете передать всю информацию по телефонам: +7(495) 587 88 60, +7(499) 244 19 77, +7 (499) 244 19 88, +7(499) 244 28 47, а также через мессенджер WhatsApp на номер +7 985 046 52 97», — добавили в МИДе.

Россияне могут оставлять сообщения о себе в аккаунтах ведомства в различных социальных сетях. В странах, где есть возможность выезда в Россию, надо воспользоваться ею, отметили в МИДе.

На фоне распространения по странам мира нового коронавируса государства принимают меры — от отмены авиасообщения до закрытия границ. Так, ранее в марте в РЖД приняли решение временно отменить курсирование поездов в города Украины и Молдавии. Аналогичный запрет коснулся и отправления поездов в Латвию.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.