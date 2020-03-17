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Израильские медики изменили мнение о коронавирусе

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Новая форма пневмонии COVID-19 протекает у пациентов гораздо легче, чем изначально предполагалось, тяжелые случаи наблюдаются только в 16% случаев. Об этом рассказали ведущие израильские медики в интервью «РИА Новости», опубликованном 17 марта.

По словам замдиректора крупнейшего клинического центра Израиля «Шиба-Тель-А-Шомер» профессора Афека Арнона, в 84% случаев болезнь протекает в легкой форме, некоторые переболевшие могут даже не заметить, что были заражены коронавирусом. Для 16% пациентов COVID-19 может оказаться тяжелым заболеванием, 2–5% в ходе лечения потребуется подключение к аппарату ИВЛ.

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«Проценты смерти не совсем такие, как мы слышали из провинции Хубэй в Китае. Цифры гораздо ниже. И если смотреть с эпидемиологической точки зрения, эта болезнь гораздо легче, чем мы думали вначале», — утверждает Арнон.

Главной опасностью профессор считает отсутствие вакцины. Именно по этой причине, считает Арнон, произошел скачок заболеваемости в Италии. В связи с отсутствием вакцины израильские специалисты призывают соблюдать карантинные меры. Это поможет замедлить скорость распространения коронавируса и разгрузить системы здравоохранения.

«Это сезонный вирус, и летом его активность снизится. <…> Возможно, появятся новые лекарства и вакцина», — предполагает директор отдела международных связей минздрава Израиля доктор Ашер Сальмон.

По состоянию на 17 марта, в Израиле диагностировано 324 случая заболевания, пять человек находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в этот день в немецком Институте Роберта Коха предположили, что пандемия коронавируса будет распространяться волнами и продлится два года, при этом каждый пятый случай заболевания будет тяжелым. Специалисты отметили, что отследить цепочку заражения вирусом SARS-CoV-2 становится всё сложнее.

В начале марта главный пульмонолог России Александр Чучалин рассказал о четырех этапах развития COVID-19, а в Роспотребнадзоре объяснили разницу между новым видом пневмонии и гриппом.

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