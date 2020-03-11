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Врач рассказал о вреде для здоровья от частого мытья рук

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Фото: TASS/The Canadian Press/PA Images/Paul Chiasson
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Слишком частое, более шести раз в день, мытье рук с использованием моющих средств пересушивает кожу и смывает с нее защитный слой полезных бактерий. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный в эфире радио Sputnik.

Кроме того, специалист опроверг тезис о том, что антисептики лучше справляются с грязью на руках, чем обычное мыло.

«Как доказала Американская академия педиатрии, просто протирание рук антисептиками не обеззараживает руки. Гораздо более эффективно мытье рук обычной проточной водой», — рассказал Бессмертный.

При этом специалист подчеркнул, что гигиена рук важна, особенно в период сезонного заболевания гриппом.

Ранее в марте врач-оториноларинголог Владимир Зайцев предупредил, что лечение насморка хозяйственным мылом приводит к воспалениям, начиная с острого ринита и заканчивая гайморитом.

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