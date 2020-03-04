Врач предостерег от лечения насморка хозяйственным мылом

Лечение насморка хозяйственным мылом приводит к воспалениям, начиная острым ринитом и заканчивая гайморитом. Об этом в беседе с сайтом aif.ru в среду, 4 марта, рассказал кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев.

Использование хозяйственного мыла в лечении насморка является одним из популярных вариантов. В частности, многие предлагают вставить в ноздрю кусочек хозяйственного мыла, утверждая, что это средство безопасное, так как оно максимально натуральное, ведь в его состав входят белая глина, животные жиры, соль натрия, вода, канифоль.

По словам специалиста, на самом деле хозяйственное мыло в носу создает агрессивную, резкощелочную среду и слизистая оболочка не готова к такому воздействию.

«Нам же не приходит в голову использовать хозяйственное мыло для лечения глаз! Ведь около слизистой конъюнктивы есть нервные окончания, которые легко раздражаются от мыльного воздействия. В результате человек ощущает резкую боль и жжение в глазах. У слизистой носа таких окончаний нет, поэтому она болезненными ощущениями просигнализировать не может», — заявил Зайцев.

Врач подчеркнул, что при заталкивании кусочка мыла в нос происходит резкое пересушивание слизистой, склеивание ворсинчатого слоя слизистой, отвечающего за нормальную работу носа. Это, в свою очередь, приводит к острому риниту и в результате спровоцирует гайморит. Специалист подчеркнул, что такое «лечение» может быть опасно для здоровья, поскольку мыло только провоцирует еще большее воспаление.

В декабре 2019 года заведующая отоларингологическим отделением Ступинской больницы минздрава Московской области Ирина Лукина дала советы по лечению насморка. По ее словам, прежде всего необходимо часто проветривать и увлажнять помещение, а также избегать пользоваться общественным транспортом, где легко повторно заразиться. Проводить промывание носа нужно солевыми растворами — аптечными готовыми препаратами с морской солью и физиологическим раствором. Также врач рекомендует правильно сморкаться — без усилия и напряжения. Для этого лучше всего использовать одноразовые бумажные платки.