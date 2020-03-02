Врач рассказал о правилах согласия и отказа от прививок

Прививки от папилломавируса, менингококка, ветрянки, ротавируса и гемофильной инфекции хотят включить в Национальный календарь прививок, но по закону «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» граждане имеют право на отказ от них. Об этом рассказал в понедельник, 2 марта, врач и юрист Сергей Векке.

По его словам, на практике перед вакцинацией выдают бланк, в котором можно согласиться на прививку или отказаться от нее.

«За детей его подписывают родители или опекуны. Из-за отсутствия некоторых прививок вам при массовых инфекциях или угрозе эпидемии могут временно отказать в приеме в образовательные и оздоровительные учреждения», — цитирует специалиста сайт aif.ru. Также Векке добавил, что при отсутствии некоторых прививок возможен запрет на некоторые работы и выезд в ряд стран.

13 февраля сообщалось, что в электронную медицинскую карту внесли данные по детской вакцинации. Теперь в карте отображаются сделанные ребенку прививки, и после каждой следующей вакцинации родители будут получать соответствующие сообщения на телефон.