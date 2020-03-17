Пока все дома: как видеосервисы привлекают клиентов во время пандемии

Отечественные онлайн-кинотеатры на фоне эпидемии COVID-19 начали обнулять стоимость подписок. К ним в ближайшее время присоединятся игровые сервисы и книжные интернет-магазины, рассказали «Известиям» участники рынка. Ранее More.tv на месяц открыл доступ ко всему контенту, ivi предложил оформить подписку за один рубль, а Premier обнулил стоимость части контента. Эксперты говорят, что со стороны компаний это не благотворительность — таким образом площадки привлекают к себе новых клиентов, которые после промо-периода могут начать платить за подписку. Около 10-15% воспользовавшихся такой акцией в дальнейшем будут покупать доступ на ресурсы, оценили аналитики.

Кино без границ

Тенденцию задал PornHub, который на прошлой неделе открыл для всех жителей Италии бесплатный премиальный доступ в связи с карантином. Эту идею переняли российские интернет-кинотеатры, её обдумывают и другие ресурсы.

Так, онлайн-кинотеатр More.tv с 16 марта на месяц обеспечил бесплатный доступ ко всему своему контенту, включая премиальный, который ранее был доступен только по платной подписке. Речь идет о премьерах сериалов и фильмов, прямых эфирах платных телеканалов и спортивном разделе. Это предложение действует в рамках социальной акции в поддержку граждан, находящихся на домашнем карантине, а также кампании по борьбе с коронавирусом, сообщили в More.tv. Чтобы получить бесплатный доступ, любому пользователю необходимо зарегистрироваться на сайте сервиса и ввести в своем личном кабинете необходимый промокод. Бесплатный доступ к подписке и контенту онлайн-кинотеатра также будет открыт в видеосервисе Wink от «Ростелекома», добавили в компании.

Ivi, в свою очередь, запустил акцию, по которой один месяц доступа к подписке онлайн-кинотеатра стоит 1 рубль для всех новых пользователей. Активировать подписку можно в период с 16 марта до 15 апреля, сообщили в компании. У компании есть контент, доступный по рекламной модели для всех пользователей на карантине.

Интернет-кинотеатр Okko запустил чат-бота под названием Okkobro, который выдает промокод на пакет подписок «Оптимум» на 14 дней. Для этого нужно приложить фото, подтверждающее нахождение пользователя дома, например, селфи на фоне обстановки или же с домашним животным. Предложением могут воспользоваться все пользователи.

Megogo с 16 марта значительно увеличил библиотеку бесплатного контента на своей площадке, сообщил генеральный директор российского подразделения компании Виктор Чеканов. Он не пояснил, как именно была расширена фильмотека.

«Ростелеком» открыл нетарифицируемый доступ к отечественным фильмам и сериалам, а также детскому и образовательному контенту на платформе Wink, сообщили в пресс-службе оператора.

Онлайн-кинотеатр Premier открыл бесплатный доступ к контенту производства «Газпром-медиа», сообщили в компании. Кроме сериалов, это также реалити-шоу, документальные и художественные фильмы, комедийные проекты, а также добавленные онлайн-трансляции нескольких телеканалов, отметили в компании.

В пресс-службе Tvzavr сообщили, что предоставят бесплатный доступ к сервису на три месяца всем, кто пришлёт фото больничного листа.

«Кинопоиск HD» предоставляет бесплатную подписку до конца апреля по специальному промокоду, по нему же можно получить доступ к подписке на «Яндекс.Музыку», а также к скидкам в «Яндекс.Такси», сообщили в пресс-службе компании.

Впрочем, не только видеосервисы проводят акции. Издательство «Бомбора» (подразделение «Эксмо», специализирующееся на литературе non-fiction) совместно с интернет-магазином книг «Литрес» планирует предлагать скидки на электронные аудиокниги, сообщили в компании. В подборки будут входить произведения по научно-популярной медицине, позволяющие разобраться в вопросах здоровья, в частности, иммунитета и т.д.

Интернет-провайдер «ЭР-Телеком» (работающий под брендом «Дом.ru») в ближайшее время предложит пользователям несколько акций для тех, кто проводит время дома из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе оператора.

— На данном этапе мы находимся в процессе согласования предложений с нашими партнёрами, — добавили в компании.

В Mail.ru сказали «Известиям», что обсуждают вопрос о введении акций на «Игры Mail.ru».

Подписки для сервиса BOOM и музыки «ВКонтакте» всем новым пользователям доступны в рамках Combo со скидкой 50% на период карантина, сообщили в пресс-службе соцсети.

Кто на новенького

Онлайн-кинотеатры часто проводят акции, предлагая, например, бесплатный доступ за определенные покупки у партнёров. Для них это важный канал привлечения новых клиентов, пояснил ведущий аналитик Ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

По его словам, это достаточно эффективный способ получить новых пользователей, хотя самым действенный — предустановка приложений кинотеатров на телевизорах с поддержкой Smart TV.

Карен Казарян отметил, что в странах, где карантин более жёсткий, например, в Италии и Китае, можно наблюдать прирост потребления онлайн-видео — минимум на 20%, а то и больше. Поэтому онлайн-кинотеатры могут заработать на эпидемии, сделал вывод эксперт.

По словам генерального директора Ассоциации интернет-видео (АИВ) Алексея Бырдина, подобные акции повышают лояльность пользователей, что позволяет привлекать новых клиентов, а также удерживать уже имеющихся.

Директор департамента ТВ и контента J'son & Partners Consulting Дмитрий Колесов отметил, что для онлайн-кинотеатров бесплатный доступ новым пользователям — это классический маркетинговый ход, в данном случае еще и под видом социальной ответственности. С помощью таких акций компании привлекают новых клиентов на свою площадку. Сначала люди привыкают к новой потребности смотреть видео через определённый ресурс, а впоследствии оформляют постоянную подписку. Правда, по оценке эксперта, не более 10-15% клиентов, воспользовавшись бесплатным периодом, начинают позже платить за контент.