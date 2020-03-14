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С 15 марта во Франции закроют рестораны, кинотеатры и ночные клубы

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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
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Во Франции с 15 марта закрываются все рестораны, кинотеатры и ночные клубы в связи с эпидемией коронавируса. Об этом решении властей сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филипп на пресс-конференции в Париже.

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«Все магазины будут закрыты, за исключением магазинов первой необходимости: продуктов питания, аптек, банков, табачных магазинов. Весь городской транспорт продолжит работу», — приводит слова премьер-министра Le Figaro.

Филипп также призвал французов ограничить дружеские и семейные встречи и пользоваться общественным транспортом только для поездок на работу.

«Наша цель — защитить каждого из нас. Я знаю об усилиях и жертвах, но я верю в способность французов понять серьезность момента», — завершил свою речь глава кабмина.

Перевозчик «Российские железные дороги» (РЖД) отменяет поезда в Берлин и Париж на фоне решения Польши закрыть границы из-за распространения коронавируса. Данные направления не будут обслуживаться с 15 марта.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызванной вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 марта, всего в мире подтверждено свыше 136 тыс. случаев заболевания, скончались 5077 человек. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

Во Франции на 14 марта число заболевших коронавирусом достигло 4499 человек, скончался 91.

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