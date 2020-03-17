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Минздрав направил в регионы приказ о профилактике распространения коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Минздрав России направил в регионы приказ о временном порядке организации работы по профилактике и снижению рисков распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении, поступившем в распоряжение Известий 17 марта.

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Приказом создаются Федеральные дистанционные консультативные центры анестезиологии-реаниматологии для взрослых, детей и беременных по вопросам диагностики и лечения заболевания, вызванного коронавирусом.

Также будут организованы дистанционные семинары и круглосуточные консультации для медработников в регионах. Кроме того, будут созданы выездные мультидисциплинарные бригады. Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью будет проводить оперативный мониторинг ситуации с заболеваемостью, вызванной коронавирусом.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря в китайском городе Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По данным международного статистического бюро Worldometers на 17 марта, во всем мире заразились 186,6 тыс. человек, умерли 7471.

По состоянию на 17 марта в России отмечено 114 случаев заболевания коронавирусом, из них 104 — завозные.

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