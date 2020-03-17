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Минэкономразвития первым из министерств перейдет на удаленную работу

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Фото: ТАСС/Николай Галкин
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Минэкономразвития первым из российских министерств переведет часть сотрудников на удаленную работу в связи с распространением коронавируса. Об этом «Известиям» сообщили три источника в ведомстве.

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Некоторые чиновники начнут работать из дома с 18 марта. Однако в некоторых департаментах, работу которых нельзя перенести из офиса из-за особых условий обращения с документацией и технических сложностей, будет организован сменный режим труда. На руководителей подразделений и высшее руководство министерства нововведение не распространится.

Как ранее писали «Известия», ужесточение распорядка работы госорганов стало одним из поручений премьер-министра Михаила Мишустина. В частности, речь шла о переводе на удаленную работу, сокращении совещаний и командировок, постоянном контроле состояния здоровья чиновников.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По данным международного статистического бюро Worldometers на 17 марта, во всем мире заразились 186,6 тыс. человек, умер 7471.

По состоянию на 17 марта в России отмечено 114 случаев заболевания коронавирусом, из них 104 — завозные.

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