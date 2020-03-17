С вирусом и без короны: КХЛ откладывает Кубок Гагарина

Решение КХЛ приостановить до 10 апреля плей-офф пока не окончательное. Оно было принято во вторник, правда, еще в понедельник вечером лига решила прервать соревнования на неделю - до 23 марта - и объявила, что прорабатывает новый формат проведения оставшейся части Кубка Гагарина - без участия снявшихся с турнира финского "Йокерита" и казахстанского "Барыса". Опрошенные "Известиями" эксперты не исключают, что пандемия коронавируса вынудит ещё более существенно отсрочить возобновление матчей, а возможно, и отменить их по примеру некоторых европейских чемпионатов.

К отмене, в частности, уже призывают звездные хоккеисты лиги. В частности, за последние двое суток об этом заявил нападающий уфимского «Салавата Юлаева», лучший бомбардир нынешнего плей-офф Линус Умарк, а также капитан казанского «Ак Барса», самый титулованный игрок КХЛ Данис Зарипов.

Новый формат

Не исключено, что будет решено провести в Сочи мини-турнир из шести команд, оставшихся на данный момент в плей-офф – ЦСКА, СКА, «Ак Барса», «Динамо», «Салавата Юлаева» и «Сибири». Однако пока неизвестно, возобновится ли вообще Кубок Гагарина в середине апреля.

- На мой взгляд, сейчас пока все идет к тому, что конец сезона будет или отменен, или перенесен на еще более длительный срок, - поделился с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. – Удивило, что изначально лига решила приостановить турнир только на неделю и заявила о проработке другого формата проведения его концовки, без уже снявшихся команд. Интересы «Йокерита» и «Барыса» здесь не учитывались.

Он подчеркнул, что зарубежные клубы не по собственной прихоти отказались играть – они подчинились указам правительств своих стран.

- Не игнорировать же им подобные требования. Тем более в той ситуации, что сейчас сложилась с коронавирусом, - сказал Александр Кожевников.

В последний момент

Изначально предполагалось, что во вторник стартуют серии СКА (Санкт-Петербург) – «Йокерит» (Хельсинки) и «Барыс» (Нур-Султан) – «Сибирь» (Новосибирск), а в среду – «Ак Барс» (Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа) и московское дерби ЦСКА – «Динамо». Но еще в субботу «Йокерит» объявил о снятии с чемпионата, а «Барыс» это сделал в понедельник утром. В обоих случаях клубы подчинились директивам правительств своих стран, из-за карантина объявивших о запрете массовых мероприятий на своих территориях.

- Очевидно, что ситуация зашла слишком далеко, - отметил в разговоре с «Известиями» экс-главный тренер СКА и «Салавата Юлаева» Рафаил Ишматов. – При том, что в России пока ситуация не так накалена, как в Европе, рисковать нельзя. Только за счет осторожного и бережного отношения к здоровью людей можно минимизировать проблемы и пройти эту эпидемию без больших жертв. И ради этого нужно принимать любые меры, которые могут помочь, вплоть до приостановки или отмены турниров.

«Сибирь» должна была отправиться в Казахстан на первые два матча с «Барысом» в день отказа коллектива из Нур-Султана продолжать участие в турнире.

- Естественно, эта новость для нас была неожиданной, - рассказал «Известиям» вратарь «Сибири» Алексей Красиков. - Мы готовились к хорошей серии с «Барысом». Все очень хотели выиграть ее и пройти дальше. Перед вылетом в Казахстан команда собралась на базе. Уже собирали вещи и начинали грузиться. И в этот момент нам сказали, что надо немного подождать. Дальше пошли новости, что якобы «Барыс» снимается с турнира. Мы посидели, подождали, а потом нам сообщили, что никуда не летим. На вторник нам дали выходной, а со среды вновь будем тренироваться.

Риск отмены

Во вторник утром приостановили плей-офф и в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). Днем ранее там завершился первый раунд Кубка Харламова, причем два последних матча – в Уфе и Екатеринбурге – игрались при полных трибунах. В понедельник же продолжали проводить тренировочные занятия хоккеисты команд КХЛ - ЦСКА, «Динамо», «Ак Барс» и «Салават Юлаев», которые пока не объявили о недельном перерыве.

- Нельзя исключать полной отмены оставшейся части соревнования, - добавил Александр Кожевников. – Сейчас так уже сделали некоторые европейские национальные чемпионаты – например, в Швейцарии и Словакии. И я сильно сомневаюсь, что вирус спадет раньше, чем через месяц. А, возможно, ситуация только усугубится. Мы ведь видим статистику, по которой число выявленных зараженных в России пока растет. Да, не так быстро, как в Европе и Азии. Хорошо, что нам удается замедлить распространение коронавируса в стране.

Пока трудно вести речь о возобновлении массовых мероприятий, добавил он. Летом доигрывать плей-офф, по словам эксперта, не имеет смысла.

- Не вижу ничего зазорного в отмене турнира. Да, многим клубам будет обидно, они строили большие планы на борьбу за трофей. Но ничего тут не поделаешь. Можно объявить призерами лучшие команды регулярного чемпионата. А можно вообще оставить этот сезон без победителей. Нет смысла рисковать здоровьем людей ради того, чтобы формально повесить кому-то медали на шею , - добавил Александр Кожевников.

Ранее из-за пандемии COVID-19 были приостановлены соревнования по всему миру. В хоккее это коснулось регулярного чемпионата НХЛ и большинства европейских первенств. Были отменены женский взрослый и мужской юниорский ЧМ. Не исключено, что скоро та же участь постигнет чемпионат мира среди мужчин, запланированный на май.