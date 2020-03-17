УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за коронавируса. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает футбольный союз Норвегии.

«Он (чемпионат. — Ред.) будет проводится с 11 июня по 11 июля следующего года», — сообщается в Twitter организации. Другие подробности пока не приводятся.

Во вторник состоялась видеоконференция с участием руководителей УЕФА. В рамках мероприятия затрагивались вопросы проведения всех соревнований в Европе в условиях распространения коронавируса.

Изначально предполагалось, что ЧЕ-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург. Там должны были состояться три матча группового этапа и один четвертьфинал.

Ранее, 17 марта, стало известно, что до 10 апреля также остановлены все футбольные соревнования, проводимые под эгидой Российского футбольного союза (РФС). В их числе и чемпионат России, отмечает «Газета.ру».

Из-за коронавирусной инфекции в марте были отменены или отложены многие крупные спортивные соревнования по всему миру, в том числе ведущие футбольные чемпионаты Европы, Лига чемпионов и Лига Европы.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По данным международного статистического бюро Worldometers на 17 марта, во всем мире заразились 186,6 тыс. человек, умерли 7471.