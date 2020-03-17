Кержаков назвал отмену матчей РПЛ правильным решением

Российский футбольный союз (РФС) остановил матчи Кубка России, Футбольной национальной лиги, Профессиональной футбольной лиги и другие турниры, которые проводятся под эгидой организации. Матчи не будут проводиться с 17 марта по 10 апреля включительно.

Старший тренер юношеской футбольной сборной России Александр Кержаков в разговоре с «Известиями» назвал такое решение разумным.

«Если есть хоть малейший риск того, что вирус станет распространяться, то здоровье людей должно быть на первом месте», — считает он. В начале распространения вируса никто не предполагал таких масштабных последствий, но сейчас очевидно,что без них не обойтись.

Кержаков добавил, что у российской юношеской сборной, скорее всего, не будет никаких сборов. По его словам, игрокам безопаснее оставаться в расположении клубов.

«Здесь я являюсь заложником ситуации и сам не знаю, когда это всё продолжится, в каком виде возобновится и возобновится ли вообще. Но отношусь ко всему с пониманием», — подчеркнул он.

Ранее, 17 марта, стало известно об остановке игр чемпионата России как минимум до 10 апреля. Дальнейшее решение будет приниматься в зависимости от ситуации с коронавирусом.