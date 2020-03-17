Прямой эфир
Сюжет:

Кержаков назвал отмену матчей РПЛ правильным решением

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский футбольный союз (РФС) остановил матчи Кубка России, Футбольной национальной лиги, Профессиональной футбольной лиги и другие турниры, которые проводятся под эгидой организации. Матчи не будут проводиться с 17 марта по 10 апреля включительно.

«Готовы выступить без зрителей, лишь бы Игры прошли в срок»
Пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Марина Голядкина — о тренировках перед Олимпиадой, подводных рекордах и любви к балету

Старший тренер юношеской футбольной сборной России Александр Кержаков в разговоре с «Известиями» назвал такое решение разумным.

«Если есть хоть малейший риск того, что вирус станет распространяться, то здоровье людей должно быть на первом месте», — считает он. В начале распространения вируса никто не предполагал таких масштабных последствий, но сейчас очевидно,что без них не обойтись.

Кержаков добавил, что у российской юношеской сборной, скорее всего, не будет никаких сборов. По его словам, игрокам безопаснее оставаться в расположении клубов.

«Здесь я являюсь заложником ситуации и сам не знаю, когда это всё продолжится, в каком виде возобновится и возобновится ли вообще. Но отношусь ко всему с пониманием», — подчеркнул он.

Ранее, 17 марта, стало известно об остановке игр чемпионата России как минимум до 10 апреля. Дальнейшее решение будет приниматься в зависимости от ситуации с коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два этапа «Формулы-1» отменены из-за коронавируса
Этап Гран-при «Формулы-1» перенесен из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020