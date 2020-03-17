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«Готовы выступить без зрителей, лишь бы Игры прошли в срок»

Пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Марина Голядкина — о тренировках перед Олимпиадой, подводных рекордах и любви к балету
Фото: из личного архива Марины Голядкиной
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«Готовы выступить без зрителей, лишь бы Игры прошли в срок»
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2020-03-16 15:25:32
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В 2015 году уроженка Донецка Марина Голядкина сменила спортивное гражданство и получила возможность выступать за сборную России по синхронному плаванию. За пять лет спортсменка успела стать пятикратной чемпионкой мира, выиграть четыре золота континентального первенства и получить звание заслуженного мастера спорта России. Сейчас она в составе сборной проходит финальный этап подготовки к Олимпийским играм – 2020 в Токио, которые могут быть перенесены из-за угрозы распространения коронавируса. В интервью «Известиям» Марина Голядкина рассказала о том, как поддерживать себя в идеальной форме в новой реальности, а также о секретной произвольной программе, позитивном отношении к мужчинам в синхронном плавании и любви к балету.

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— Как сейчас проходят ваши тренировки? Что-то изменилось в связи с отменой спортивных стартов по всему миру?

— Тренировочный процесс идет в обычном режиме. Мы не отвлекаемся на информационный фон, но, конечно, хочется, чтобы всё это побыстрее закончилось и наш спортивный календарь стал предсказуемым. В данный момент мы готовимся к чемпионату Европы в Будапеште. Он намечен на конец мая, и его пока не отменили. Верим, что вспышки COVID-19 пройдут к этому моменту. Перед Олимпийскими играми нам нужна соревновательная практика. Все-таки постоянные тренировки — это тяжело.

— Вы сдавали тесты на коронавирус?

— Мы лично не сдавали, так как у членов нашей команды нет никаких симптомов, мы все здоровы. Но на спортивной базе усилили пропускной режим — при въезде на «Озеро круглое» у всех проверяют температуру. Ну и каждый из нас лично внимательно следит за гигиеной и соблюдает все необходимые меры безопасности.

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Спортсменки сборной России по синхронному плаванию Алла Шишкина, Майя Дорошко, Мария Шурочкина, Марина Голядкина, Полина Комар, Влада Чигирева, Вероника Калинина, Варвара Субботина, Анастасия Архиповская, Михаела Каланча во время тренировки в центре сборных команд России «Озеро круглое» в Московской области

Спортсменки сборной России по синхронному плаванию во время тренировки в центре сборных команд России «Озеро круглое» в Московской области

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

— Высока вероятность, что Олимпиаду-2020 могут провести без зрителей или перенести на следующий год. Какой из этих двух вариантов предпочтительнее для вас?

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— Подготовка к Олимпиаде — это тяжелейший четырехлетний цикл. Поэтому любой спортсмен, который готовится к Играм-2020, не представляет, как можно перенести их на 2021-й или 2022 год. Поэтому мы готовы выступить и без зрителей. Самое главное, чтобы Игры прошли в ранее оговоренный срок. Безусловно, без болельщиков не будет той атмосферы праздника, но сейчас выбирать не приходится.

— Многие эксперты считают, что на Олимпийских играх без зрителей не стоит ждать от спортсменов обновления рекордов и каких-то феноменальных результатов. Согласны?

— С одной стороны, безусловно, зрители вносят свой вклад. Когда ты получаешь эмоциональный заряд трибун, то чувствуешь поддержку и это помогает. С другой — спортивные рекорды, на мой взгляд, в первую очередь связаны с подготовкой спортсмена, постоянными тренировками. Так что я скорее не согласна с этим мнением.

— К Токио-2020 вы готовите новую программу?

Мы готовим новую произвольную программу, которую не будем показывать нигде, кроме Олимпиады, а техническая программа у нас остается прошлогодняя.

— Почему произвольная программа держится в таком секрете?

— В синхронном плавании очень часто происходит такая история: мы выступаем на соревнованиях и уже на следующем старте видим многие элементы своей программы у других сборных. А на Играх-2020 мы хотим показать что-то новое и всех удивить.

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Спортсменки сборной России по синхронному плаванию во время тренировки
Фото: РИА Новости/Антон Денисов

— Вы выступаете в команде с пятикратной олимпийской чемпионкой Светланой Ромашиной. Она дает какие-то советы юным коллегам?

— В нашем виде спорта состав сборной всегда делится на более опытных и новичков. И это большая помощь, когда старшие девочки поддерживают молодых. В синхронном плавании всё строится на слаженности и отточенности движений. Тренер не всегда может увидеть все движения, многие нюансы мы должны понять, почувствовать сами. И подсказки старших коллег, что исправить, просто необходимы.

— По уровню влияния Ромашину можно уже сейчас считать одним из членов тренерского штаба?

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— Нет, у нас есть четкое разделение. Света — член нашей команды, и нельзя сказать, что она тренер. Но в связи с тем, что у нее большой победный опыт, я испытываю к ней огромное уважение и всегда прислушиваюсь к ее советам.

— Вы говорили, что другая пятикратная олимпийская чемпионка, Анастасия Давыдова, очень помогла вам с переездом в Россию. Сейчас поддерживаете с ней связь?

— Анастасия Семеновна остается моим личным тренером, и в трудную минуту я всегда звоню ей, чтобы она дала мне напутствие, посоветовала, как действовать в той или иной ситуации. Так что мы на связи почти каждый день.

— Есть ли у вас кумиры в других видах спорта?

— Стараюсь не создавать себе кумиров, но очень уважаю людей, которые прошли выдающийся спортивный путь и своим примером побудили многих детишек записаться в секции.

— За каким видами спорта следите более пристально?

— Отслеживаю результаты наших пловцов. Мы тренируемся рядом и со многим находимся в дружеских отношениях. Еще часто смотрю фигурное катание и художественную гимнастику. Эти виды спорта близки к нашему. Из игровых видов предпочитаю волейбол.

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Выступление сборной России по синхронному плаванию на 18-ом чемпионате мира по водным видам спорта FINA в Южной Корее

Выступление сборной России по синхронному плаванию на 18-м чемпионате мира по водным видам спорта FINA в Южной Корее

Фото: Global Look Press/Giorgio Scala/imago-images

— Удается совмещать спорт с учебой?

— Да, я продолжаю учиться в магистратуре Московской государственной академии физической культуры. Конечно, совмещать непросто, но, учитывая, что я изучаю плавание, у меня получается всё успевать. После окончания карьеры мне было бы интересно освоить новую профессию, очень любопытна сфера моды. Уже думала о том, чтобы поступить на дизайнера. Сейчас изучаю программы лучших университетов мира в этой области.

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— Многие до сих пор не могут привыкнуть к мужчинам в синхронном плавании. Уже на трех чемпионатах мира были разыграны медали в смешанных дуэтах. Ваше отношение к этому?

— Синхронное плавание должно развиваться, и я двумя руками за эту тенденцию. Верю, что в будущем болельщики привыкнут к мужчинам в нашем виде спорта. В фигурном же катании нормально относятся к мужчинам. Так что это вопрос времени. Конечно, пока парни, при всем к ним уважении, не дотягивают до уровня девочек. Это обусловлено временем, и постепенно их мастерство будет расти. Если процесс пойдет быстро, то в синхронном плавании появится еще один олимпийский комплект медалей.

— Существует мнение, что синхронное плавание и художественная гимнастика в России находятся на таком подъеме из-за богатых традиций в балете. Вы любите этот вид искусства?

— Да, очень люблю. Осенью у нас всегда чуть больше выходных, и мы всей семьей стараемся посещать все балетные премьеры. Еще обожаю ходить в театр и на выставки современного искусства.

— Были на выступлениях артиста балета Сергея Полунина?

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Сборная России по синхронному плаванию в Париже на Открытом чемпионате Франции

Сборная России по синхронному плаванию в Париже на Открытом чемпионате Франции

Фото: Global Look Press/Panoramic/ZUMAPRESS
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— К сожалению, пока нет. Но для меня это желание номер один после поездки на Олимпийские игры.

— Насколько тяжело дается создание причесок и макияжа перед выступлениями?

— Мне кажется, что нелегко было моей маме, когда я была маленькая. Сейчас же рука настолько набита, что всё делается очень быстро. На создание прически с использованием пищевого желатина уходит около 30 минут. Если говорить про макияж, то разминка заканчивается за 10–15 минут до выступления, и за это время нам нужно поправить прическу, накраситься и поменять купальник. Поэтому макияж мы делаем за 5 минут, максимум — за 7.

— Светлана Ромашина говорила, что однажды задерживала дыхание под водой на 4,5 минуты. Вы когда-нибудь делали это на рекорд?

— Не пробовала, и тренировок по задержке дыхания у нас нет. Но могу точно сказать, что все девушки в сборной способны находиться под водой до 4 минут.

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