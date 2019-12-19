«Надеемся взять реванш у США и Британии»

Завершающийся год стал очень успешным в карьере российского пловца Антона Чупкова. Бронзовый призер Игр-2016 защитил титул чемпионата мира на дистанции 200 м брассом в корейском Кванджу, попутно установив в финале новый мировой рекорд — 2 минуты 06,12 секунды. На прошлой неделе 22-летний москвич был признан лучшим спортсменом года по версии Министерства спорта. После этого титулованный пловец дал интервью «Известиям». Он поделился деталями подготовки к Токио-2020, выразил мнение по поводу выступлений под нейтральным флагом, а также рассказал о гибели профессионального плавания в Москве и уникальности 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса.

— В 2019 году вы достигли крупных успехов. Можно было желать чего-то большего?

— В целом я всем доволен, все-таки впервые в карьере установил мировой рекорд, защитил титул чемпиона мира… Да, в эстафете мы тоже могли взять золото (получили бронзу. — «Известия»), немного не хватило сил в финальном заплыве. Надеюсь, на Играх-2020 в Токио не повторим эту ошибку и возьмем реванш у Великобритании и США.

чупков Антон Чупков на первом этапе Серии чемпионов в китайском Гуанчжоу Фото: TASS/Zuma/Xinhua

— Что вы почувствовали, когда установили мировой рекорд?

— Никакого вау-эффекта не было. Я понимал: если покажу всё, над чем мы работаем на тренировках и получится мой личный рекорд, то он станет и мировым. Так и произошло. Не скрою, приятно осознавать себя рекордсменом мира, но это не идет ни в какое сравнение со званием олимпийского чемпиона.

— Расскажите о плане подготовки к Токио-2020?

— Мы с моим личным тренером Александром Сергеевичем Немтыревым начали готовиться к Играм-2020 сразу после завершения стартов в Рио-2016. Все соревнования и сборы за последние три года были целенаправленной подготовкой к ним. До отбора в Токио-2020 меня ждут изнурительные сборы, которые займут около пяти месяцев. Понимаю, что этот период надо перетерпеть.

— Как будет проходить отбор на Игры?

— Лицензии будут распределяться на чемпионате России, который состоится в начале апреля в Казани.

— Казань можно назвать мировой столицей водных видов спорта? В декабре стало известно, что в столице Татарстана пройдет чемпионат Европы – 2021 по плаванию, в 2024-м — континентальное первенство по водным видам спорта, а в 2025-м — второй ЧМ за 10 лет...

— Вполне. В Казани один из лучших бассейнов в мире, и там точно созданы самые комфортные условия для пловцов в России. Хочется, чтобы в стране было больше таких специализированных комплексов. Сейчас, к сожалению, чувствуется их дефицит.

спорт Фото: TASS/AP/Darko Bandic

— Даже в Москве?

— В Москве почти ничего не осталось от профессионального плавания. Я подписан на странички Москомспорта в социальных сетях и вижу, как много делается для жителей города. Строится много водных центров, но профессиональное плавание в столице начинает погибать. Надеюсь, это кто-то заметит.

— Можете пояснить?

— В столице всего один бассейн, на котором можно проводить чемпионат Москвы. Это бассейн общества «Динамо». Говорят, что отличный бассейн будет на ЗиЛе, но, опять же, там предусмотрена всего одна трибуна на 450 мест. Организовать соревнования там невозможно.

— Давайте вернемся к Олимпийским играм – 2016. В Бразилии сборная выступала под большим прессингом, многих спортсменов не допустили, кто-то выиграл свое дело в Спортивном арбитражном суде и получил допуск за день до открытия Олимпиады. Каково было соревноваться в такой обстановке?

— Для меня это были первые Олимпийские игры. Я абстрагировался от всего и ехал туда с большими эмоциями. Выходя на старт, чувствовал себя счастливым. Для меня это был праздник, даже несмотря на то что обстановка вокруг сборной действительно была не лучшая.

чупков Фото: РИА Новости/Нина Зотина

— Высока вероятность, что в Токио-2020 вы и вовсе будете выступать под нейтральным флагом. Как к этому относитесь?

— Мы обсудили эту ситуацию с тренером и решили, что в любом случае будем готовиться с полной отдачей. Мы работаем по индивидуальному плану, большинство сборов проводим отдельно. Я получаю удовольствие от тренировочного и соревновательного процессов, а как всё в итоге сложится — уже не так важно. Главное, чтобы я сам находился в хорошей форме и был готов приносить стране медали. Если же я сейчас буду думать, допустят нас или нет, под флагом России или нет, сильнее от этого я точно не стану.

— В Пхёнчхан-2018 почти не допустили спортсменов с допинговым прошлым. Таким образом, высока вероятность, что та же Юлия Ефимова (шестикратная чемпионка мира, призер двух ОИ) не сможет принять участие в Играх-2020. Обсуждали с ней этот момент?

— Мы не общаемся за пределами сборной. Да и в целом, поверьте, если у нас выходной, мы стараемся отойти от этих разговоров и никогда не поднимаем подобные негативные темы. Живем сегодняшним днем и стараемся радоваться тому, что имеем. При этом я лично очень бы хотел, чтобы Ефимова поехала на Игры-2020 и взяла там золото.

— Для вас Игры-2020 могут стать последними в карьере?

— Не люблю загадывать. Все-таки мне всего 22 года. Посмотрим, как всё сложится.

— В каком возрасте профессионалы заканчивают с плаванием?

— Средний возраст — примерно 28 лет, некоторые соревнуются до 30. На мой взгляд, это максимум.

— Самый титулованный спортсмен в истории Игр пловец Майкл Фелпс (23 золота, три серебра и две бронзы на ОИ) завершил карьеру в середине 2017 года. Допускаете, что он вернется ради участия в Играх-2020?

— Не знаю о его планах, но если он вернется в ближайшие полгода — это будет большое событие для мирового спорта.

спорт Фото: TASS/Zuma/Simon Lodge

— Сейчас в плавании есть звезды уровня Фелпса?

— Такого уровня нет. И думаю, что в ближайшие 100 лет и не появятся.

— Кто ваши основные конкуренты?