Кроме «шутов»: «Йокерит» снялся с Кубка Гагарина из-за коронавируса

Пандемия COVID-19 уже привела к массовой отмене или приостановке соревнований по всему мира. Российских турниров это коснулось на прошлой неделе. Особенно сильно вирус ударил по КХЛ, где на вторник запланирован старт второго раунда плей-офф. В субботу хельсинский «Йокерит» объявил, что снимается с турнира, подчиняясь решению правительства Финляндии, рекомендовавшего своим гражданам не покидать страны на время объявленного карантина. «Йокерит» должен был играть в четвертьфинале Кубка Гагарина с петербургским СКА. Теперь после отказа «шутов» армейцы либо автоматически проходят в финал Западной конференции, либо соревнование будет приостановлено.

Без резких движений

КХЛ пока не объявила о приостановке турнира, как это сделали в НХЛ. И остальные семь участников второго раунда пока намерены продолжать выступления. Но ситуация может и измениться. Так, «Барыс» из Нурсултана должен играть серию с новосибирской «Сибирью», но в воскресенье власти Казахстана объявили о введении в стране чрезвычайного положения на один месяц и запрете всех массовых мероприятий, включая спортивные. Руководство Федерации хоккея Казахстана при этом объявило, что «Барыс» готов продолжить играть в КХЛ. Видимо, речь шла о проведении домашних матчей на территории России. Однако лига пока не высказала свою позицию по данному вопросу.

— Ситуация крайне сложная и неприятная, но здесь мало что зависит от нас, — сказал «Известиям» защитник «Йокерита» Сами Леписте. — Мы очень хотим играть, но в данном случае здоровье людей превыше всего. И если ограничения помогут справиться с этой проблемой, значит, мы должны будем подчиниться этим решениям.

Две другие серии второго раунда являются одними из самых ярких афиш всего Кубка Гагарина. Речь идет о московском дерби ЦСКА–«Динамо» и так называемом зеленом — «Ак Барса» и «Салавата Юлаева». Но и здесь всё не так просто. В столице власти запретили мероприятия с участием более 5 тыс. человек. Из-за этого в четверг шестой матч первого раунда между «Спартаком» и «Динамо» прошел без зрителей. Дело в том, что к моменту принятия мэрией столицы ограничительных мер красно-белые уже реализовали все билеты на арену вместимостью более 12 тыс. человек. Как выбрать 5 тыс. болельщиков из 12 тыс., так и не решили. В итоге ледовый стадион закрыли, пропустив на игру только команды, сотрудников клубов, арены и журналистов.

В субботу ЦСКА объявил, что при организации и проведении домашних матчей серии с «Динамо» (первые две встречи на домашнем льду армейцев запланированы на среду и пятницу) будет реализован комплекс мероприятий, направленных на выполнение указа мэра Москвы, согласно которому на матчи будут допускать не более 5 тыс. человек. Аналогичное заявление сделало и «Динамо».

Игры без зрителей

В Татарстане вообще перекрыли вход для болельщиков. Таким образом, первые два матча серии «Ак Барс»–«Салават Юлаев», которые должны сыграть в Казани, пройдут при пустых трибунах. В Башкортостане в воскресенье также объявили об ограничениях посещения мероприятий, но пока не уточнили, о каком количестве людей идет речь. Еще в середине прошлой недели «Салават Юлаев» сумел продать почти все билеты на первый из уфимских матчей против «Ак Барса».

— Сейчас трудно говорить, какие меры примет КХЛ, но в сложившейся ситуации нельзя исключать ничего, вплоть до самых кардинальных, в том числе и приостановку плей-офф или вообще отмены оставшейся части соревнования, — поделился мнением с «Известиями» олимпийский чемпион – 1972, экс-вратарь сборной СССР Александр Пашков. — Мы видим, что ситуация в мире сейчас крайне серьезная. Трудно вспомнить, чтобы в современной истории человечество сталкивалось с угрозой подобного масштаба, хотя в прошлые века и случались эпидемии, приводившие к массовым смертям людей. И в любом случае в такой обстановке нельзя пренебрегать любыми мерами по охране здоровья человека, которое превыше всего. Так что если КХЛ после консультаций с Минздравом и другими ответственными органами государственной власти сочтет необходимым прекратить нынешний сезон, то другого выхода нет.

Между тем в менее статусных лигах на территории РФ соревнования продолжаются. В воскресенье прошли очередные матчи серий в ВХЛ и МХЛ. В случае с Вышкой в ситуации форс-мажора оказался ташкентский «Хумо», который в среду и четверг играл в Москве выездные матчи второго раунда Кубка Петрова против столичной «Звезды». Незадолго до этого власти Узбекистана объявили о запрете массовых мероприятий. Из-за этого «Хумо» вынужден играть домашние матчи серии в Воскресенске. В выходные было решено, что они пройдут без зрителей. Первая из этих встреч состоялась вчера, вторая запланирована на сегодня.

— Конечно, есть большая разница, когда играешь дома при 7–8 тыс. зрителей и когда выступаешь далеко от Ташкента при пустых трибунах, — рассказал «Известиям» главный тренер «Хумо» Евгений Попихин. — Но все знают ситуацию в мире, и пока ничего с этим не поделаешь. Поэтому готовы играть там, где нам скажут. Это наша работа — работа профессионалов. Надо играть на победу в любых условиях. За сезон мы привыкли и к длительным перелетам, и к другим организационным сложностям. Поэтому и сейчас будем делать всё, чтобы добиваться результата. И надеяться, что всё нормализуется и здоровью людей ничего не будет угрожать.

В течение последних недель по всему миру были массового отменены крупные соревнования. В случае с хоккеем это уже коснулось женского чемпионата мира, который должен был стартовать 31 мая, но был отменен. Приостановлены матчи НХЛ и европейских национальных чемпионатов, некоторые из которых не будут доиграны. Был отменен апрельский мужской юниорский чемпионат мира в Мичигане, хотя не исключено, что он пройдет теперь осенью. В подвешенном состоянии находится взрослый чемпионат мира в Швейцарии, который должен пройти в мае. Решение относительно его переноса или отмены будет принято в течение ближайшего месяца.