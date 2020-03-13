«Из «Динамо» меня уволили за видео пятилетней давности»

В ВХЛ стартовал четвертьфинал плей-офф. Особое внимание зрителей может привлечь серия между победителями регулярного чемпионата — московской «Звездой» (фарм-клуб ЦСКА) и новичком лиги — узбекским «Хумо». Собранный год назад с нуля клуб из Ташкента с первого раза вышел в плей-офф, а в 1/8 финала Кубка Петрова в семи матчах обыграл уфимский «Торос». Из-за эпидемии коронавируса власти Узбекистана отменили спортивные мероприятия на территории страны. Из-за этого домашние матчи против «Звезды» «Хумо» проведет в Воскресенске. Первые две встречи в Подмосковье состоятся 15 и 16 марта. Пока счет в серии равный — 1:1.

Особое внимание к «Хумо» вызвано также наличием в составе Михаила Анисина — одного из самых одиозных хоккеистов России последнего десятилетия. Выступая в КХЛ за череповецкую «Северсталь», московское «Динамо», донецкий «Донбасс» и новокузнецкий «Металлург», он не раз оказывался в центре скандалов. Из-за этого он выпал из обоймы сильнейшей лиги и сейчас выступает в ВХЛ. Лучшим игровым периодом для форварда была весна 2012 года, когда с 14 голами он стал лучшим снайпером плей-офф КХЛ и сыграл ключевую роль в завоевании московским «Динамо» Кубка Гагарина.

После одного из матчей со «Звездой» Михаил Анисин дал интервью «Известиям». Он объяснил ситуацию со вторым уходом из «Динамо», прокомментировал связанные с его персоной скандалы и сообщил, что помирился с Олегом Знарком.

— Удивило решение перенести матчи «Хумо» из Узбекистана?

— Вообще не отреагировал. Не следил за ситуацией. Думаю о плей-офф, а не о том, где играть. Мы, хоккеисты, люди подневольные. Где нам сказали играть, там и будем.

— Тяжело будет играть без своих болельщиков?

— Нам, конечно, хотелось бы выступать дома при своих болельщиках. Но, повторюсь, я хоккеист и буду играть там, где скажут. Конечно, обидно, что не сыграем в этом раунде в Ташкенте. Тем более там очень много зрителей приходят на стадион. И их поддержка реально ощущается. Играть без них — это совсем другое. Домашние матчи «Хумо» по посещаемости сейчас не уступают некоторым играм КХЛ. Народ приходит в Ташкенте на Высшую лигу очень хорошо.

— В Ташкенте болеют так же, как и фанаты «Динамо», «Донбасса» или «Северстали»?

— Здорово болеют. Но я не хочу сравнивать. У нас новый клуб, а у «Динамо» 70-летняя история.

— В некоторых странах, когда к ним приходит новый вид спорта, публика не совсем чувствует, когда аплодировать, а когда вести себя спокойней...

— Нет-нет. Болельщик в Ташкенте понимающий, так что никаких проблем с этим нет.

— Вас удивило то, как «Хумо» в первый же сезон вышел в плей-офф, а в первом раунде Кубка Петрова выбил очень сильный «Торос»?

— Да, сейчас в современном хоккее может быть всё что угодно. У нас в команде собрано много опытных ребят. А как что сложится... Загад не бывает богат. Поэтому сейчас любой может обыграть любого. Прогнозы делать я не люблю. Надо выходить и играть, а как получится — один Господь Бог знает.

— В ВХЛ много борьбы, что при вашем росте (167 см) очень неудобно, но есть плюс: вы больше, чем в КХЛ, можете проявлять индивидуальное мастерство на фоне большинства других хоккеистов. Исходя из этого, где вам сложнее — в «Вышке» или КХЛ?

— Не будем скрывать, в ВХЛ больше беготни. В КХЛ игра более мастеровитая. Хотя движение, возможно, такое же, как в «Вышке». Тут меньше мастерства и больше работы — иногда нужной, иногда ненужной.

— Жесткий хоккей вам усложняет жизнь?

— Да я бы не сказал, что в ВХЛ такой уж жесткий хоккей. В КХЛ жестче. Просто там и по исполнительскому мастерству уровень выше — точность передач, какие-то подкидки.

— Видеоролики о том, как вы проводите досуг, выложенные в интернет, не раз влияли на вашу карьеру. В 2018 году вас уволили из «Динамо» после того, как в соцсетях появилась запись из питейного заведения, где вы пели «Траву у дома». А недавно в Сеть попал эпизод, как вы поете на дне рождения главного тренера «Хумо» Евгения Попихина. Не боялись, что опять возникнут проблемы?

— Слушайте, любое видео можно трактовать так, как кому-то выгодно. Что касается записи, из-за которой случился мой последний уход из «Динамо», то я разъясню, чтобы стало понятно. Это видео появилось в интернете — значит, оно было кому-то нужно. Хотя сняли всё еще задолго до того, как я играл в «Динамо». Лет за пять до моего возвращения в клуб. Оно было записано в летний период, на дне рождения одного моего друга. Это было еще то ли перед приходом в «Сочи», то ли в мой первый сезон там (Анисин выступал за «Сочи» в 2014–2016 годах. — «Известия»). Летом или в конце мая. И к «Динамо» тот эпизод вообще не имеет никакого отношения. Как я мог петь песни в Праге зимой (Анисин был уволен из «Динамо» в феврале 2018 года, когда команда была на сборе в Чехии во время перерыва на Олимпийские игры. — «Известия»), когда по видео понятно, что я в футболке? А на дворе февраль. И вокруг одни русские люди. Кто в Праге будет слушать песню «И снится нам не рокот космодрома»? Дальше мне бы не хотелось продолжать эту тему.

А в Ташкенте мы в феврале собрались в ресторане на юбилее Евгения Николаевича Попихина. Он пригласил всех нас с семьями. Было всё руководство клуба вплоть до спонсоров. И я решил в подарок песню спеть.

— Знали, что вас снимают?

— Знал, конечно. А что, я теперь должен всем рассказывать и доказывать? Если беру в руки микрофон, значит, обязательно нахожусь в состоянии алкогольного опьянения? Это бред.

— Вы понимаете, что любое такое видео с вашим участием будет многими трактоваться именно так?

— Ну да, я понимаю, что к моей персоне повышенное внимание. Есть много доброжелателей, которые будут так реагировать.

— В «Динамо» выслушали ваши доводы?

— В «Динамо» тогдашний генеральный директор Сергей Алексеевич Фёдоров, царствие ему небесное, мельком сказал, что я чуть ли не каждый день нарушаю режим. Хотя всю вторую половину того сезона у меня была травма.

— Из-за этой ситуации вы два года не играете в КХЛ?

— Естественно, репутационная история мешала. Все это прекрасно понимают.

— В «Сочи» прошлым летом по этой же причине не остались после просмотрового контракта?

— Нет, тогда главный тренер команды Сергей Александрович Зубов не видел меня в первых двух звеньях, а в нижних тройках предпочитал молодежь. Ну, на нет и суда нет. Такие решения — прерогатива тренера и клуба.

— Нет ощущения, что уже не вернетесь в КХЛ?

— С чего вы взяли? Поживем — увидим, что будет и как будет. В хоккее давать прогнозы вообще не стал бы.

— В 2012 году у вас был жесткий конфликт с тогдашними гендиректором «Динамо» Андреем Сафроновым и главным тренером Олегом Знарком. С тех пор общались с ними?

— У нас всё нормально уже. Столько лет прошло — что теперь вспоминать былое? С Андреем Николаевичем у нас нет обид, а с Олегом Валерьевичем мы почти сразу после той истории нашли общий язык. Буквально через полгода после нашего конфликта. Причем я сразу перед ним извинился при встрече, сказав, что был неправ. Для меня Олег Валерьевич по-прежнему остается большим авторитетом в тренерском цехе и наших личных отношениях. У нас прекрасные человеческие отношения. А всё, что было, — прошло. Это спорт с кучей страстей, и конфликты в нем закономерны. Но поскольку прошло уже много лет, об этом надо забыть.